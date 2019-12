Immobili, a Piacenza è sempre il trilocale la tipologia più ricercata

“La ripresa del mercato immobiliare, con aumento dei prezzi e delle compravendite, sta determinando un cambiamento dal lato della domanda immobiliare in particolare”.

E’ quanto emerge da un’indagine dell’Ufficio Studi Tecnocasa. “Negli anni scorsi – sottolineano -, con la crisi in atto e i prezzi in ribasso, il trilocale ha visto aumentare le richieste essendo diventato più accessibile. L’analisi realizzata a luglio 2019 ci dice che il trilocale è ancora la tipologia più richiesta (40%), seguito dal quattro locali che raccoglie il 23,9% delle preferenze e dal bilocale con il 23,4%. Si registra, in generale un aumento della concentrazione delle richieste sui tagli più grandi. Milano, è l’unica tra le grandi città in cui la tipologia più richiesta è il bilocale e aumenta la concentrazione sui piccoli tagli”.

“L’offerta – viene sottolineato – sembra assottigliarsi, soprattutto sulle tipologie di qualità. I tempi di vendita sono in lieve diminuzione, in particolare, se l’immobile è correttamente valutato.

La situazione a Piacenza – Anche a Piacenza (dati luglio 2019) le preferenze vanno di gran lunga ai trilocali (60,6%), seguiti dai bilocali (19,6%), e dai quadrilocali (18,5%). Decisamente inferiore la percentuale di chi cerca monolocali (0,8%), mentre solo lo 0,5% punta a immobili a 5 locali.