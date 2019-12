In 3 anni più di 670mila euro trasferiti illegalmente all’estero. Finanza sanziona “money transfer”

Trasferimenti illeciti di denaro all’estero: nel mirino della Guardia di Finanza un negozio “money transfer” di Piacenza.

L’operazione antiriciclaggio – frutto di tre anni di controlli – è stata eseguita negli scorsi giorni: i finanzieri hanno portato alla luce un sistema di frode messo in atto tramite tecniche di “frazionamento” di denaro contante verso l’estero. Un’operazione – spiega la Finanza – tipica degli agenti in attività finanziaria, cosiddetti “plurimandatari”, cioè che offrono servizi per più istituti di pagamento nazionali o comunitari.

Secondo quanto emerso nell’operazione, condotta dalla Sezione Tutela Economia del Nucleo di polizia Economico Finanziaria di Piacenza, l’esercizio ispezionato non avrebbe rispettato la normativa nazionale antiriciclaggio, decreto legislativo 231/2007, che stabilisce un limite massimo settimanale di denaro da poter inviare a soggetti terzi pari a 999,99 euro: in particolare il “money transfer” avrebbe effettuato illecitamente 465 trasferimenti di denaro, artificiosamente frazionati, per un importo complessivo superiore a 670mila euro. La sanzione è quindi scattata poichè, nell’arco della settimana, il denaro arrivava allo stesso beneficiario all’estero attraverso trasferimenti singoli, tutti sotto la soglia di mille euro, da soggetti diversi.

I paesi maggiormente interessati dai trasferimenti di denaro sono risultati: Marocco, Tunisia, Ghana, Senegal, Nigeria, Congo, Burkina Faso, Perù, Ecuador, Repubblica Dominicana, Filippine, India, Russia, Moldavia, Ucraina, Albania, Turchia, Romania, Grecia, Germania, Belgio. Al titolare del “money transfer” sono state comminate sanzioni amministrative per un minimo di un milione e 300mila euro, e sono in corso ulteriori approfondimenti volti a fare luce sull’intera operazione di rimessa del denaro.

“L’operazione conferma il costante impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto alle varie forme di illegalità economico finanziaria – sottolineano dal comando provinciale delle fiamme gialle -, che in alcuni casi possono rappresentare un potenziale pericolo alla sicurezza dell’intero tessuto economico legale del paese”.