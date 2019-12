Sabato 7 dicembre il Laboratorio di Alberto Esse – Luogpobile hanno presentato in Piazzetta San Francesco (e poi) in Piazza Duomo) l’installazione visuale-sonora di Pubblic Art “Whipala 2019 realizzata anche in sostegno dell’iniziativa partita da Piacenza “Le bombette contro il Golpe in Bolivia” ed in solidarietà con le attuali lotte dimenticate dei popoli di Bolivia, Cile, Colimbia, Uruguay ecc..

L’opera che si iscrive nel filone dell’Arte di Resistenza riprende alcuni strumenti comunicativi propri della realtà Boliviana e Sud Americana quali la bellissima bandiera multicolore “Whipala”delle popolazioni indie andine, il loro copricapo tradizionale e alcuni brani musicali e video di autori entrati nel patrimonio musicale di tutti i popoli, da “Te recuerdo Amanda” del grande cantautore cileno Victor Jara assassinato da Pinochet, a “Inno alla vita” di Violeta Parra al sempre attuale “Venceremos” degli Inti Illimani. Molte persone, anche sudamericane, si sono soffermate a commentare ed a fotografare l’installazione. (nota stampa)