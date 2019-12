Tanti visitatori per la decima edizione del Presepe vivente di Bettola. La rappresentazione in piazza Colombo è in programma – dopo le prime due manifestazioni del 24 e del giorni di Santo Stefano, ancora nelle domeniche del 29 dicembre e del 5 gennaio.

Nelle foto alcuni dei momenti del presepe con figuranti in carne e ossa e anche tanti animali a dare vita alla scena della natività.

Per la rappresentazione del 5 gennaio è previsto anche l’arrivo dei Re Magi e qualche sorpresa.

Il Presepe allestito nella grande piazza Colombo a Bettola, è comunque visibile anche senza i figuranti, per tutto il periodo natalizio.