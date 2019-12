Incidente a Caorso, trasferito a Parma uno dei feriti (positivo all’alcol test)

Si sono aggravate nella notte le condizioni di uno dei tre feriti nell’incidente occorso tra tre auto, nella serata del 30 dicembre a Caorso.

Si tratta di un uomo, classe ’73, della provincia di Lodi, ricoverato in un primo tempo in rianimazione a Piacenza, per il quale nella mattinata del 31 dicembre è stato disposto il trasferimento urgente all’ospedale maggiore di Parma.

Sono stati eseguiti anche gli esami del sangue per stabilire se il 46enne alla guida della Volkswagen Golf avesse bevuto, e dai primi riscontri è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro.

La Golf, ricordiamo è andata completamente distrutta nell’impatto (nella foto), dopo aver violentemente tamponato la Citroën C1 che la precedeva. In miglioramento le condizioni degli altri due feriti.

