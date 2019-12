Incidente a Castelvetro, grave ciclista investito da un’auto

Incidente nel pomeriggio del 2 dicembre intorno alle 17 e 20 lungo la strada di San Pietro in Corte, nel comune di Castelvetro Piacentino, in corrispondenza del cavalcavia.

Mentre percorreva in bicicletta lungo la strada provinciale nella zona di San Pedretto, il ciclista sarebbe stato investito da una vettura per ragioni ancora in corso di accertamento: l’uomo è rimasto ferito in maniera molto grave.

Sul posto i soccorsi del 118 (nella foto) con l’ambulanza della Pubblica di Monticelli, l’auto medica da Cremona e l’auto infermieristica di Roveleto.

I sanitari sono stati impegnati a lungo per rianimare il ferito, un 30enne di origine indiana residente nella zona. L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Cremona in condizione disperate.

I rilievi sono a cura dei carabinieri di Monticelli.

IN AGGIORNAMENTO