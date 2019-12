Incidente ferroviario, indagati i due macchinisti del treno merci. Ultimati gli interventi sulla linea

Ci sono due indagati per l’incidente ferroviario avvenuto il pomeriggio del 10 dicembre alle porte della stazione di Piacenza, dove un treno merci è sviato finendo contro un convoglio regionale carico di pendolari, provocando quattro feriti lievi e danni.

Lo riporta l’Agenzia Ansa. La Procura della Repubblica di Piacenza ha iscritto i due macchinisti della locomotiva del merci nel registro degli indagati per l’articolo 450 del codice penale, previsto per chi con colpa fa sorgere il pericolo di un disastro ferroviario. Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Polfer di Piacenza per stabilire le cause dell’incidente: l’ipotesi più accreditata, al momento, sarebbe quella di un errore umano rispetto a un guasto o a un danno strutturale.

TRENI REGIONALI REGOLARI FRA CODOGNO E PIACENZA – Ultimati intanto nella notte – fa sapere Ferrovie dello Stato – anche gli ultimi interventi di ripristino dell’infrastruttura fra Piacenza e Piacenza Ovest, sulla linea convenzionale Piacenza – Milano, necessari dopo lo svio di un carro merci estero avvenuto nel tardo pomeriggio del 10 dicembre.

Regolari pertanto, dall’avvio del servizio di questa mattina (venerdì 13 dicembre, ndr), i treni regionali con origine Milano e destinazione finale Piacenza e viceversa, prima limitati a Codogno e affiancati da un servizio di autobus sostitutivi. Sessanta le persone, fra tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e ditte appaltatrici impegnate nei lavori.