Incidente in moto, non ce l’ha fatta Fabrizio Codeghini. Lutto nel mondo sportivo

Non ce l’ha fatta l’uomo rimasto coinvolto nel primo pomeriggio di martedì in un grave incidente stradale avvenuto a Piacenza mentre svolgeva la sua attività lavorativa.

Fabrizio Codeghini, 55 anni, è scomparso giovedì a causa delle gravi ferite riportate. Era particolarmente conosciuto nel mondo sportivo piacentino: istruttore di nuoto, in campo calcistico aveva invece legato il suo nome alla Vigor Carpaneto, dove nelle ultime stagioni aveva allenato nel settore giovanile biancazzurro.

L’uomo, portalettere per servizio di consegna privato, martedì stava percorrendo via Campesio a bordo di una moto, quando improvvisamente era sbandato – forse per evitare un altro mezzo – finendo a terra e riportando gravissime ferite. Trasportato all’ospedale Guglielmo da Saliceto, era stato successivamente trasportato al Maggiore di Parma, con l’intervento dell’elisoccorso.

IL RICORDO DELLA VIGOR CARPANETO – Così il responsabile organizzativo del vivaio della Vigor Carpaneto Paolo Giannoccaro ricorda Fabrizio Codeghini: “Era stato voluto da Andrea Fortunato che gli aveva affidato per la prima volta a Carpaneto una squadra mista, dove giocava anche il figlio e che è stata un po’ il precursore del boom del calcio femminile. Oggi le sue “bambine” sono cresciute e giocano nell’under 15 regionale del Piacenza Calcio”.

“Nelle scorse due stagioni, invece, Fabrizio era passato ad allenare i Pulcini 2009, mentre in questa stagione aveva preso in mano i Primi calci 2011, poi le strade si erano interrotte circa un mese fa. Inoltre, era stato responsabile del campo estivo 2017 organizzato dalla Vigor. Era una persona squisita ed educata ed era il classico allenatore di società. Mi spiace davvero tanto per la sua prematura scomparsa”.

L’avventura biennale con i 2009 era stata condivisa con Julien Rantier, attuale capitano della Vigor in serie D: a loro, infatti, erano state affidate le due squadre della leva calcistica biancazzurra. “Ancora non riesco a credere a questa notizia – le parole dell’attaccante francese della prima squadra del Carpaneto – Fabrizio era una persona gentilissima, non ho mai avuto problemi con lui in questi due anni insieme, anzi siamo stati benissimo e ci sentivamo spesso per condividere l’attività con l’intento di far vivere al meglio l’avventura ai ragazzi. I bambini gli volevano bene, era buono, li adorava e stravedeva per loro, amando il suo ruolo. Era una figura sempre a disposizione del Carpaneto”.

“Se ne va un pezzettino di Vigor – afferma con commozione il presidente Giuseppe Rossetti – conoscevo personalmente Fabrizio, era stato il mio istruttore di nuoto e poi con piacere l’ho ritrovato a Carpaneto, avendo una grandissima stima di un uomo che amava lo sport. Quest’anno ci eravamo dovuti separare recentemente per impegni che gli toglievano tempo all’attività. L’avevo rivisto con grande piacere domenica scorsa al “San Lazzaro” in occasione della partita di serie D, era sempre legato ai colori del Carpaneto. Sono quelle notizie che lasciano senza parole”. La Vigor Carpaneto abbraccia la famiglia e porge le più sentite condoglianze.