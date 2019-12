Tamponamento tra mezzi pesanti sull’A21 all’altezza di Rottofreno (Piacenza) poco dopo le 10 di giovedì 5 dicembre.

A causa del violento impatto, al mezzo che ha tamponato si è staccata la cabina andando a finire a margine della carreggiata. Immediati soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto medica del 118. Per la messa sicurezza dei veicoli è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco da Piacenza, mentre il presidio della viabilità e la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è affidata agli agenti della polizia stradale.

Foto 2 di 2



Tre persone sono rimaste contuse: i due autisti presenti sul mezzo che avrebbe causato il tamponamento (il guidatore e l’autista di cambio turno), così come il camionista del secondo tir. Sono stati quindi trasportati in ambulanza all’ospedale di Castelsangiovanni per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Lunghe code si sono formate tra Piacenza ovest in direzione di Castelsangiovanni con il flusso di traffico autostradale che si è anche scaricato sulla rete stradale ordinaria.