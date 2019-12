Tragico infortunio sul lavoro a Monticelli, muore un’operaia 66enne

Tragico infortunio sul lavoro nella zona industriale di Monticelli d’Ongina (Piacenza) nel pomeriggio di sabato 21 dicembre.

Inutili i soccorsi e l’intervento dell’eliparma giunto sul posto, l’impianto di lavorazione dell’aglio del consorzio Co.P. Ap. Presenti anche i vigili del fuoco di Piacenza.

Ancora non si conoscono le generalità della vittima, un’operaia di 66 anni, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale, in raccordo con il comando di Fiorenzuola, per compiere le prime indagini e i rilievi di legge.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe salita su un nastro trasportatore per poterlo pulire ma è scivolata, finendo schiacciata da una pressa.

Subito sono stati attivati i soccorsi ma per la 66enne, dipendente dello stabilimento, non ci sarebbe stato nulla da fare.

La donna era residente a Castelvetro Piacentino.

IN AGGIORNAMENTO