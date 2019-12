A Piacenza l’inizio della settimana si annuncia piovoso, ma con temperature in risalita.

Secondo quanto riporta Arpae, nella mattinata di martedì 17 dicembre in pianura è previsto molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate; dalla sera in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate intermittenti.

Temperature minime del mattino comprese tra 5 °C sui rilievi e 7 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 11 °C in pianura.

Mercoledì 18 dicembre, il quadro climatico sarà sostanzialmente analogo: al mattino in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; nel pomeriggio molto nuvoloso; dalla sera molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti.

Temperature minime del mattino attorno a 7 °C, massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 11 °C in pianura.