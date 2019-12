Insegue e minaccia l’ex datore di lavoro, 35enne arrestata

Fermata mentre inseguiva in auto l’ex datore di lavoro, arrestata donna 35enne.

I fatti risalgono alle prime ore del mattino del 19 dicembre. E’ stato l’uomo a chiamare il 112 dicendo di essere seguito da una sua ex dipendente: è quindi intervenuta una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Piacenza, riuscita ad intercettare la donna, nata in Romania e residente in provincia, a bordo di un’auto. Le sono state contestate alcune violazioni al codice della strada; a questo punto – riferisce l’Arma – la 35enne ha iniziato ad inveire nei confronti dei militari, minacciandoli e opponendo resistenza.

Con non poca fatica è stata bloccata e condotta nella caserma di via Beverora e, al termine degli accertamenti, arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, rifiuto di sottoporsi al test alcolemico e ad accertamenti clinici per uso di sostanze stupefacenti. Comparirà in tribunale per il processo per direttissima. Secondo quanto ricostruito, la donna inseguiva l’ex datore di lavoro che l’avrebbe lasciata a casa, avviando le pratiche del licenziamento, perchè minacciato dopo uno scambio di opinioni.