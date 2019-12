“Un’importante occasione di aggiornamento e di condivisione di esperienze”. Così Renza Bonini, primario di Ginecologia, descrive la mattina appena trascorsa all’ospedale di Piacenza.

In diretta dal comparto operatorio, la specialista ha infatti eseguito, insieme al collega modenese Carlo Alboni, un’isterectomia laparoscopica per un fibroma di grandi dimensioni. L’intervento è stato visto in diretta, nella sala biblioteca al primo piano, da una trentina tra medici e infermieri, grazie a un sistema di trasmissione di ultima generazione, in grado di produrre immagini ad alta definizione. Questo ha consentito ai presenti di apprendere e di confrontarsi in tempo reale con quanto stava accadendo in sala operatoria.

“Per migliorare sempre di più le nostre competenze e le cure ai pazienti, scambio e aggiornamento sono fondamentali – ha detto la dottoressa Bonini -. Per esempio, stamattina i professionisti del reparto di ginecologia si sono allenati su un intervento di intervento di chirurgia mini-invasiva che permette di rimuovere uteri anche di grandi dimensioni tramite 4 incisioni sull’addome di soli 5 millimetri. Rispetto alla metodica tradizionale, con l’isterectomia laparoscopica si registrano minori complicanze. La paziente ha una ripresa più rapida e un dolore post operatorio decisamente ridotto, senza alcuna cicatrice sull’addome”.