Kosmo, l’U13 cade ai rigori contro la Bissolati

Nella categoria Under 13 di pallanuoto, la Canottieri Bissolati si prende la rivincita e batte i piacentini della Kosmo ai rigori dopo una lunga ed avvincente partita.

I padroni di casa avrebbero potuto chiudere il match ai tempi regolamentari, ma la foga eccessiva e la mancanza della giusta dose di “cattiveria” agonistica sotto porta hanno portato a sprecare numerose occasioni da gol. Ne hanno approfittato i cremonesi che, autori di una buona partita, hanno saputo mantenersi nel match ed essere più freddi alla roulette dei rigori. La prima frazione vede le due squadre studiarsi ed affrontarsi lungamente senza incidere. Il primo gol è della Bissolati che va a segno con Tarozzi dopo quasi sei minuti di gioco. La replica piacentina si fa attendere poco più di un minuto: è bravo Maffi a battere Boni con un preciso diagonale. La Kosmo sbaglia il gol del raddoppio e capitan Pilla è si invola e sigla l’1 a 2 con cui si chiude il tempo. Seconda frazione di marca piacentina, tante occasioni sbagliate per un non nulla, ma anche tre gol ad opera di Luca Rossi – due volte – e Maffi su rigore. Va a segno anche la Canottieri con Collenghi, abile a superare Cantarelli con una parabola imprendibile. Si va al cambio di campo sul punteggio di 4 a 3.

Inizia il terzo tempo con la Kosmo che cerca di allungare senza concretizzare la mole di gioco prodotta, anche grazie alla difesa ordinata della Bissolati. A metà frazione i cremonesi agguantano il 4 a 4 con Pilla. Un bel gol dell’ottimo Maffi riporta avanti Piacenza, ma a quaranta secondi dalla fine Tarozzi riporta il risultato in parità. I primi minuti del quarto parziale vedono la Kosmo un po’ distratta: ne approfitta la Bissolati che va a segno due volte con Tarozzi e si porta sul 5 a 7. I padroni di casa reagiscono e dopo un paio di occasioni fallite per un non nulla, è Francesco Rossi che, ben servito all’interno dei cinque metri, scarica alle spalle di Boni. Pressing della Kosmo alla ricerca del pareggio e, sfruttando le nuove regole, anche il portiere Cantarelli va a dar man forte ai suoi compagni come attaccante aggiunto. Ed è proprio quest’ultimo ad indovinare il tiro giusto con cui la squadra locale acciuffa il pareggio ad un minuto dal termine. Si va quindi ai tiri di rigore e, dopo un’estenuante serie di 20 tiri dai cinque metri, la Bissolati riesce ad avere la meglio sulla Kosmo.

Il 22 dicembre i Kosmoboys saranno impegnati ancora in casa contro l’NC Monza.

KOSMO TRS – CAN. BISSOLATI = 13 – 14 (7 – 7) (1-2/3-1/1-2/2-2)

KOSMO TRS: Cantarelli 1, Maffi 3, Ghisoni, Grutta, Fasoli, Rossi L. 2, Zrari, Prati, Rossi F. 1, Corti.

All. Rodestvenskiy

CAN. BISSOLATI: Boni, Zini , Balla, Tarozzi 4, Pilla 2, Ariboni, Minina, Salvadori, Ardigò, Martinelli, Collenghi 1, Tarba, Zaniboni, Sakamoto, Boldori. All. Formis