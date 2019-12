La Bakery Piacenza perde anche il suo capitano: stagione finita per Maggio

Dopo gli infortuni di Orlandi e Bracchi (per entrambi rottura del crociato), lunedì è arrivata la triste sentenza: Roberto Maggio termina la stagione in anticipo.

A comunicarlo è stato lo staff medico che ha confermato un problema alla spalla che già si protraeva da due settimane. Piacenza perde così in modo definitivo il suo capitano, leader in campo e nello spogliatoio, nonché beniamino dei tifosi. Il playmaker ex Salerno era già stato tenuto a riposo nella trasferta persa contro Fabriano e nell’ultima partita vinta in casa contro Civitanova.

Tutto l’ambiente biancorosso fa gli auguri di pronta guarigione a Roberto.

Foto Petrarelli