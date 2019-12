Un’opera giovane per i giovani. E’ stata un successo la prova generale de La Bohème, aperta ai diciottenni di Piacenza, andata in scena nella serata del 17 dicembre al Teatro Municipale.

In jeans o con un vestito più elegante, tanti ragazzi delle scuole di Piacenza non hanno perso l’occasione di scoprire, da vicino, la genesi di un’opera lirica.

di 5 Galleria fotografica L'anteprima riservata ai giovani de "La bohème" al Teatro Municipale









Perché questo accade, durante una prova generale: si entra direttamente nel processo creativo, si impara anche da spettatori cosa non è stato fatto al meglio e come migliorare.

I ragazzi sono stati accolti dall’assessore alla Cultura, Jonathan Papamarenghi, e dal regista, Leo Nucci, il baritono da che qualche anno porta avanti una proficua collaborazione artistica con la Fondazione Teatri.

“Iniziative come questa – ha detto l’assessore Papamarenghi – servono a voi ragazzi per conoscere il teatro e ad apprezzare il bello, sperando che questa passione possa nascere e crescere in voi”.

Il regista Nucci ha invece spiegato la genesi di questa opera, in realtà molto fresca e moderna, più di quanto la lirica possa sembrare a dei ragazzi. “Questa opera di Puccini – dice – anticipa generi più moderni, come il musical e il jazz”.

Per chi invece volesse assistere alla “prima”, La Bohème andrà in scena venerdì sera, il 20 dicembre, e domenica pomeriggio, 22 dicembre.