La Canottieri Ongina rialza la testa, tutto facile contro Vero Volley

Missione riscatto immediato compiuta per la Canottieri Ongina, che archivia la sconfitta esterna contro il Viadana grazie al netto 3-0 casalingo in serie B maschile contro i giovani del Consorzio Vero Volley targati Il Viaggiator Goloso.

Davanti al pubblico amico del palazzetto di via Edison a Monticelli, la squadra di Mauro Bartolomeo ha impiegato 1 ora e 5 minuti per piegare la tenue resistenza dei giovani brianzoli, ancora fermi a quota zero in classifica. I tre punti, invece, hanno rilanciato i piacentini, ora al terzo posto dopo la quinta vittoria stagionale. La partita è stata anche l’occasione per dar spazio alla panchina della Canottieri Ongina: dall’inizio il giovane Piazzi ha sostituito Caci in posto quattro, mentre nel 6+1 del terzo set Kolev è stato schierato in regia, il tutto contando anche gli ingressi dei vari Ferrari Ginevra, Perodi e Ousse. Top scorer di giornata, il centrale giallonero Beppe De Biasi, autore di 11 punti dei quali ben 5 a muro, mentre in battuta l’opposto Henry Miranda ha messo a segno quattro ace.

La differenza di rendimento nel primo tocco tra battuta (14 errori e 2 ace per Monza, 7 errori e altrettanti punti per la squadra di Bartolomeo) e ricezione è stato un primo spartiacque dell’incontro, mai in discussione, anche perché sensibile è stata anche la differenza statistica a muro (7 a 1) e in attacco, non solo come positività (52 a 33%), ma anche in termini di errori (6 a 12).

Sabato trasferta reggiana a San Martino in Rio a domicilio dell’AMA guidata dall’ex Copra Pupo Dall’Olio.

CANOTTIERI ONGINA-IL VIAGGIATOR GOLOSO 3-0 (25-12, 25-18, 25-16)

CANOTTIERI ONGINA: De Biasi 11, Boschi 2, Piazzi 5, Fall 8, Miranda 9, Amorico 6, Cereda (L), Ferrari Ginevra 3, Perodi, Ousse 1, Kolev 1. N.e.: Rossi (L), Caci. All.: Bartolomeo

IL VIAGGIATOR GOLOSO: Magliano 2, Lavorato, Biasotto 7, Capelli 7, Volpe 6, Giani, Ruggeri (L), Tabacchi (L), Gianotti, Bacco 5, Gaggini 4. N:e.: Carminati, Dimitrov. All.: Eccheli

ARBITRI: Salvati ed Ancona

Risultati settima giornata serie B maschile girone B:

Acl Busseto-AMA San Martino 3-1

Gabbiano Mantova-Scanzorosciate 3-0

Robosystem Concorezzo-Modena Volley 3-2

Mgr Grassobbio-Moma Anderlini Modena 0-3

Canottieri Ongina-Il Viaggiator Goloso 3-0

Valtrompia Volley-Viadana Volley 0-3

Riposa: Stadium Mirandola

Classifica: Robosystem Concorezzo 20, Gabbiano Mantova 18, Canottieri Ongina 15, Stadium Mirandola, Modena Volley 13, Moma Anderlini Modena 11, Scanzorosciate 9, Acl Busseto, Viadana 8, Valtrompia Volley 5, Mgr Grassobbio 4, AMA San Martino 2, Il Viaggiator Goloso 0.

Nella foto di Andrea Scrollavezza, un momento del match tra Canottieri Ongina e Il Viaggiator Goloso