“La passione di Anna Magnani”: docufilm e lettera d’amore all'”uragano” Nannarella

“La chiamano ‘l’Uragano Magnani’. Direbbe che la gente ha paura di lei?”. “A volte si morde per la paura di essere attaccati”- risponde la ‘donna- artista’ Anna Magnani, mentre osserva la giornalista che la incalza con un misto di affaticamento e cinica disiullusione.

Non c’è forse modo più efficace per condensare asprezza e fragilità, femminilità e ruvida, impetuosa romanità di quella che ancora oggi rimane la più indimenticabile attrice italiana, in scena come nella vita. E proprio con queste parole si apre “La passione di Anna Magnani”, documentario di Enrico Cerasuolo e struggente tributo alla ‘donna vera’ ante litteram, incarnazione del Neorealismo e icona del cinema mondiale. Non a caso la proiezione del film di Cerasuolo (prodotto con la complicità di Massimo Arvat), presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2019 nella sezione Classici, ha inaugurato mercoledì al Politeama di Piacenza “Oltre Pulcheria”, manifestazione annuale cittadina di eventi dedicati al femminile, con la direzione artistica di Paola Pedrazzini, che ha visto la sala gremita di pubblico entusiasta.

Dopo i saluti e i ringraziamenti dell’assessore Federica Sgorbati (“Si tratta – ha detto – di un vero e proprio cammeo che Paola è riuscita a regalarci, quasi un’anteprima nazionale proiettata finora solo a Bologna all’interno della rassegna “Il cinema ritrovato”), Carlo Confalonieri, cinefilo e critico cinematografico, ha introdotto il documentario e la sua protagonista. “Il film è una sorta di lettera d’amore – ha spiegato- in cui il regista si si rivolge direttamente all’attrice, sinonimo di libertà. Cara Anna, le dice, sei diversa da tutte e ogni volta che ti vedo ancora mi commuovo. Piena d’amore, vuoi essere amata, ma diventi una belva quando devi difendere il tuo territorio. “Abbandonata dai genitori fin da piccola, lavoratrice e indipendente, madre single di un figlio malato, Anna Magnani non è mai stata diva – continua Confalonieri – e non ha mai permesso di plasmare se stessa in base al desiderio maschile o a canoni precostituiti, influenzando così molte attrici che verranno dopo. Perché per lei la “libertà interiore davvero non ha prezzo”, come dichiara in una famosa intervista rilasciata in Francia e inserita nel documentario”.

Tra materiale d’archivio in gran parte famigliare, ma anche dell’Istuto Luce e della Rai, per certi aspetti inedito – lo è la preziosa intervista rilasciata da Anna ad Oriana Fallaci, in cui l’attrice si racconta senza trucco e senza veli – emerge quindi un film in cui la vita privata di Anna si interseca e si confonde sempre più con la sua carriera artistica; per cui le stesse scene selezionate dei suoi film tendono a mostrare questo cortocircuito. “Un lavoro che viene da lontano – racconta il regista -. Nel 2011 avevo realizzato un documentario sui 150 anni dell’Italia unita e la sequenza della morte di Pina in “Roma città aperta” era stato uno degli archivi irrinunciabili, che ancora mi dà i brividi guardare”.

Così in “Passione di Anna Magnani”, la corsa di lei interrotta dagli spari nazisti diventa emblema mondiale delle lacerazioni della guerra e simbolo del Neorealismo: la nuova tendenza cinematografica che scende in strada tra la gente a raccontare il vero. Mentre è con “Mamma Roma” di Pasolini del 1962 che Nannarella fonde completamente vita privata e professionale: il regista vorrebbe da lei “meno realismo”, ma proprio non gli riesce: nel film la Magnani porta ormai in scena se stessa. Un ritratto intimo, emozionante, quello dell’Anna Magnani di Enrico Cerasuolo, cronologicamente costruito sempre in punta di piedi, attraverso la vivace alternanza di situazioni e punti di vista: quello della protagonista, quello dolce eppure feroce dell’amatissimo figlio Luca, degli incontri di primo piano avuti nella vita e nella carriera, delle interviste rilasciate.

Dalle riviste di teatro agli anni del fascismo e poi al cinema e alla televisione, la vita dell’attrice è quindi ripercorsa. Nannarella rivive nelle parole di Luchino Visconti, che a malincuore ha dovuto rinunciare a lei per girare “Ossessione”, ma poi con “Bellissima” si è preso la rivincita: “Anna dovevi lasciarla fare sulla scena, lasciarla sperimentare il suo genio creativo unico. Senza pretendere di domarla”. Rivive, ironica e passionale, nell’amore per Roberto Rossellini: “Quando si parla lo stesso linguaggio – dice lei – tutto funziona bene”. Un amore infranto dal triangolo fatale con Ingrid Bergman, che toglierà ad Anna il suo ruolo in “Stromboli”, scatenando una vera e propria “guerra dei vulcani” tanto che l’attrice romana girerà “Vulcano” di William Dieterle.

Anche in America la Magnani continuerà a rimanere se stessa, senza mai diventare hollywoodiana: vincendo l’Oscar nel 1956 con “La rosa tatuata”, scritto appositamente e amorevolmente per lei da Tennessee Williams. “Occhi tanto magnetici, simile talento non se ne vedranno più per lungo tempo” ricorda in chiusura Marcello Mastroianni. E ha ragione. “Più attrice che artista, quando il personaggio coincide talmente tanto con quello che ho dentro e mi si lascia buttarlo fuori”, Anna Magnani oggi vive ancora; esempio per tutti noi di indomita libertà e idealismo. Il film di Cerasuolo e la partecipazione commossa del pubblico l’hanno ricordato.