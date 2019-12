La Prefettura di Piacenza “regala” arte ai dipendenti: per Natale visita guidata alla Ricci Oddi.

Un’iniziativa voluta dal prefetto Maurizio Falco, per celebrare in modo diverso uno dei tanti movimenti conviviali in attesa del Natale. “La Prefettura – sottolinea il Prefetto – è legata alla Ricci Oddi per tanti motivi, anche amministrativi. Ho voluto offrire questa occasione di bellezza ai colleghi, affinché si rendessero conto che stiamo nella società piacentina, con tutti i suoi simboli. E la Ricci Oddi è uno di questi: lo è quest’anno e lo sarà l’anno prossimo. La cosa buffa è che mentre noi stavamo organizzando questo evento, è stata fatta la scoperta che tanto aspettavamo (il ritrovamento del presunto Klimt, ndr). Il presidente della Galleria, Massimo Ferrari, mi ha detto che porto bene. Io non voglio salire sul carro dei protagonisti, diciamo che questa è l’ennesima occasione felice che mi lega alla prefettura di Piacenza”.

“Siamo contenti di avere qui la prefettura e il suo personale – dice Massimo Ferrari -, quando è arrivata la proposta del prefetto è stato solo per noi solo un piacere poterla accogliere; nel nostro cda infatti figura un consigliere nominato dalla Prefettura (la vice presidente, Laura Bonfanti ndr). Siamo convinti che la Ricci Oddi debba essere un luogo aperto alla città, il rinnovato salone d’onore serve proprio a questo”.

Alla visita hanno partecipato anche i rappresentanti delle forze dell’ordine.