La “ricomparsa” della Signora di Gustav Klimt fa il giro del mondo

Portrait of a Lady, Porträt einer Frau o Portrait d’une dame … la notizia del ritrovamento del – presunto – “Ritratto di signora” ha fatto il giro del mondo, portando con se’ anche il nome di Piacenza.

Sicuramente ad attirare l’attenzione della Bbc, dello Spiegel così come di The Guardian e Le Figaro è stata non solo la notorietà del dipinto e del suo autore, ma anche le modalità in cui è avvenuta la sua “ricomparsa”.

A colpire l’attenzione dei media stranieri è stato il fatto che il quadro sia stato ritrovato da un giardiniere, nascosto nell’intercapedine di un muro della galleria.

Insomma, per non essere mai uscita di casa (aspetto, questo, ovviamente ancora oggetto di indagine), la “Signora” del Klimt si è conquistata la ribalta nazionale.