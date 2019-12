A Piacenza la settimana inizia col sole, poi da mercoledì atteso un peggioramento con possibili nevicate sui rilievi.

Martedì 10 dicembre è previsto sereno tutta la giornata: temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 12 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 34 (pianura) e 53 km/h (rilievi).

Mercoledì 11 dicembre al mattino in pianura poco nuvoloso con gelate, sui rilievi cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità con piogge, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 800 m; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1000 m.

Temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e -2 °C in pianura, massime pomeridiane attorno a 5 °C.

Velocità massima del vento compresa tra 15 (pianura) e 30 km/h (rilievi).