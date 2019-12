Per la provincia di Piacenza scatta una nuova allerta gialla per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi minori. Come riporta il bollettino emanato dalla Protezione Civile Emilia Romagna, per la giornata di lunedì 2 dicembre si prevedono precipitazioni diffuse già dalle prime ore della notte. Le precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio (valori medi areali circa 20 mm/24h) sui rilievi centro-occidentali e sulla parte orientale della regione (di 25-45 mm/24h). Sui Bacini Emiliani Orientali i massimi di precipitazione sono previsti attorno a 70/100 mm/24h. Piogge in attenuazione nella seconda parte della giornata ad iniziare dal settore occidentale della regione.

Nel dettaglio, a Piacenza nella mattinata di lunedì è previsto molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; nel pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso; dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità.

Temperature minime del mattino comprese tra 2 °C sui rilievi e 6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 7 °C sui rilievi e 9 °C in pianura.

Dovrebbe migliorare invece martedì 3 dicembre: al mattino attesa nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi sereno; dalla sera sereno.

Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 5 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 8 °C in pianura.

Anche mercoledì 4 dicembre è previsto bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C.