“La versione di Barbie”, Alessandra Faiella ospite di Pulcheria

Ultimo appuntamento, oggi giovedì 12 dicembre alle ore 18 e 30, per l’edizione 2019 di Pulcheria, con la direzione artistica di Paola Pedrazzini.

In attesa di recuperare, nel 2020, l’incontro con Rita Dalla Chiesa, rimandato per indisposizione della popolare conduttrice, il Salone d’onore della Fondazione di Piacenza e Vigevano ospiterà Alessandra Faiella in

“La versione di Barbie”, monologo comico ad alto contenuto satirico tratto dall’omonimo libro della stessa Faiella.

Al termine della rappresentazione, le verrà conferito il Premio “Oltre Pulcheria”.

Ma quali favole ci hanno raccontato? La Bella Addormentata si sa, era imbottita di Xanax e non si può pretendere che fosse molto lucida, ma Biancaneve? Per secoli ci hanno fatto credere che fosse felice di essere la schiava per sette nanerottoli probabilmente nemmeno superdotati! E perché la Bella deve sposare una bestia e non avviene mai il contrario? Più che una fiaba, la vita di una donna è un horror! Sin dall’infanzia! Ad allietarci pensava la Barbie, il prototipo della donna ideale: bella e magra, tettuta e multitasking, seduttiva, emancipata ma eterna fidanzata di un tronista. La Barbie è una donna perfetta, noi no. Noi ci barcameniamo tra lavoro, carriera, figli, mariti, amanti, palestre ed estetiste, ossessionate dall’idea di una perfezione che non riusciremo mai a raggiungere. Il sogno di libertà si è trasformato in una schiavitù da incubo.

E allora? E allora smettiamo di lamentarci e prendiamo in mano la nostra vita.

Attraversando con piglio ironico e dissacrante l’itinerario di formazione della donna di oggi dalla nascita alla morte, Alessandra Faiella invita a uscire fuori dal tunnel della finta emancipazione, poiché il sonno della ragione che ha già generato troppi mostri.

Alessandra Faiella

Laureata in Discipline dello Spettacolo al DAMS di Bologna e diplomata alla scuola di mimo e teatro “QuellidiGrock”, Alessandra Faiella arricchisce la sua formazione con un Corso di teatro comico al Derby di Milano, un laboratorio sulla comicità e la clownerie di Philippe Gaulier (scuola Lecoq), a Parigi, uno Stage al Piccolo teatro di Pontedera con Jerzy Grotowsky e uno sulla “Presenza dell’attore” condotto da Roberta Carreri dell’Odin Theater.

In teatro collabora con diverse compagnie teatrali: il Teatro Officina di Milano, la compagnia Quelli di Grock, la compagnia Fo- Rame, CRT… Contemporaneamente è in tv in molteplici trasmissioni comiche: “Pippo Chennedy Show”, “Zelig”, “Comici”, “Mai dire domenica”, “Bulldozer”, “Relazioni pericolose”, “Glob”, “Markette”, “Tribbù” , “Stiamo lavorando per noi” , “Chiambretti Night”, “Le Invasioni barbariche”.

Affianca alla sua attività di attrice e autrice quella di formatrice, conducendo laboratori di teatro – terapia presso il centro per il recupero psicofisico delle donne mastectomizzate “Attive come prima” di Milano; laboratori sulla drammaturgia dell’attore (presso il CIMES all’Università di Bologna, il Teatro Libero di Milano, il teatro della Cooperativa, Milano); stage sulla comunicazione e sul “Parlare in pubblico”, sull’autostima e l’assertività

Insegna Teatro Comico e conduce workshop di Teatro Benessere e Training Umoristico presso scuole teatrali e teatri.