La Virtus Riverponte supera anche il Planet Parma: è seconda in classifica

La Virtus Riverponte prosegue la striscia positiva e riesce a vincere anche contro un Planet Parma a ranghi completi e tra le cui fila militano giocatori di grande esperienza e concretezza; in casa Virtus, invece, il centro Mori e capitan Gregori sono costretti a letto con l’influenza mentre Villani E., nonostante la febbre, decide di scendere in campo per dare il proprio importante contributo alla delicata sfida.

Partono forte i padroni di casa con le due bombe di Pari e uno scatenato Di Giorgio che mette a referto 4 punti e risulta l’unico lungo in grado di contrastare lo strapotere fisico degli ospiti. Il periodo risulta sostanzialmente equilibrato, anche se la bomba di Paschetta e gli otto punti di Tommei incominciano ad impensierire i ragazzi di Ponte. Nel secondo periodo le tre bombe consecutive del solito Paschetta fanno letteralmente tremare i ragazzi si coach Lucev che cercano di limitare i danni con i Fratelli Villani, Cottini e Markovic, ma il vantaggio a favore dei ragazzi di Parma inizia ad aumentare tanto che si va al riposo lungo sul 36 a 44.

Al ritorno in campo un Markovic come mai si era visto, che oltre agli otto punti realizzati mette in campo una intensità difensiva straordinaria, a cui si aggiunge altrettanta aggressività da parte del Baci e di tutti i compagni permettono alla Virtus di mantenersi in scia. Iniziano infatti ad intravedersi buone trame di gioco e i tiri liberi ad entrare con ottime percentuali. Il quarto fallo fischiato a Di Giorgio rischia di compromettere la partita, ma un voglioso e straripante Kane riesce a catturare importanti rimbalzi. Si chiude il parziale sul punteggio di 57 a 58.

Nell’ultimo quarto attraverso l’abile regia di Bricchi, che ormai da tempo offre prestazioni superlative, la Virtus cambia decisamente marcia mettendo in campo il miglior basket della stagione, frutto di un gioco corale di categoria superiore con i tiratori che mettono a segno quattro bombe e tutti i tiri liberi concessi. Dall’altra parte gli ospiti non riescono quasi mai a trovare il canestro, mettendo a referto solo sei punti in tutto il parziale. La partita si conclude sul punteggio di 81 a 64 a favore della Virtus con tutti gli iscritti a referto scesi sul terreno di gioco.

Ora ci si appresta alla sosta per le vacanze natalizie dove sarà importante mantenere questa condizione fisica e mentale per continuare a offrire prestazioni importanti e verificare quindi in primavera le reali possibilità di questo gruppo, sempre più coeso ed ambizioso di ben figurare. Un ringraziamento particolare della Società va “a tutti quei ragazzi che per motivi di studio, di lavoro, di famiglia e di figli riescono, con tanti sacrifici, a trovare il tempo e la passione per gli allenamenti”.

VIRTUS RIVERPONTE-PLANET 81/64 (18/21, 36/44, 57/58, 81/64)

COTTINI 6, BRICCHI 13, BACIGALUPI 2, PARI 14,VILLANI T. 4, VILLANI E. 10, MASSARI, DI GIORGIO 8, MARKOVIC 22, KANE 2, PIROLO. ALLENATORI LUCEV E BUSA