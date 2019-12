Laboratorio Verde chiede aiuto per una famiglia in difficoltà “Servono indumenti e materiali”

Laboratorio Verde Piacenza Onlus attiva una colletta solidale per aiutare una famiglia – che ha, al suo interno, diversi minori, alcuni in tenera età – in forte difficoltà.

“Servono indumenti – spiegano -, anche intimi, generici e pesanti (date le temperature invernali). Sono utili anche i più basilari dispositivi come fazzoletti, carta igienica, pannolini. Servono poi scalda biberon, igenizzatore e materiale vario per neonato, oltre a pellet, detersivo per panni e per la pulizia della casa (stracci, mocio, secchi…).

Chiunque ritenga di poter aiutare può contattare l’indirizzo Piacenza@LaboratorioVerde.org o inviare un messaggio WZ al 3394600882. Per piccole donazioni: PayPal@laboratorioverde.org indicando “Natale2019” nella causale. IBAN IT11Y0515665440CC0290008941 – Banca di Piacenza, filiale di Rivergaro, intestato a Laboratorio Verde Piacenza – Fareambiente onlus.