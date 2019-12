L’ambasciatore dell’Azerbaigian ricevuto in Prefettura, incontro con il sindaco Barbieri

Nel pomeriggio del 20 dicembre, in Prefettura, il Prefetto Maurizio Falco ha ricevuto l’Ambasciatore in Italia dell’Azerbaigian, sig. Mammad Ahmadzada, che si trovava a Piacenza in visita istituzionale. All’incontro ha partecipato anche il Sindaco di Piacenza e Presidente della Provincia Patrizia Barbieri.

L’occasione è stata propizia per far conoscere i rispettivi territori e rinsaldare i già forti rapporti di amicizia tra Italia e Azerbaigian.

Il colloquio ha dato altresì modo di confrontarsi sulle opportunità economiche presenti nel nostro territorio con particolare riguardo ai settori della meccanica e dell’agroalimentare. Anche l’ambito delle iniziative culturali sono state oggetto di comune interesse e il Sindaco Barbieri ha avuto modo di partecipargli che nel 2020, grazie agli accordi stipulati con Reggio Emilia e Parma, capitale della cultura, anche Piacenza e la sua provincia saranno pronte ad offrire un turismo sempre di maggiore qualità.

L’ambasciatore, che sarà ospite stasera alla prima della stagione teatrale “Bohème” di Giacomo Puccini alla quale parteciperanno famosi musicisti dell’Azerbaigian, si è detto entusiasta sia delle attività culturali già programmate sia di ogni altra possibile sinergia tanto da prospettare eventuali ulteriori intese.