Lavori urgenti per la sicurezza di un cantiere, viabilità modificata in via Taverna

A causa di un guasto alla linea elettrica interrata, si rende necessario un intervento urgente per mettere in sicurezza il cantiere all’angolo tra via Taverna e piazza Borgo.

Dalle 9 alle 15 di giovedì 5 dicembre, per consentire tale attività di manutenzione, potrà essere temporaneamente chiuso al traffico, con la presenza di movieri a regolamentare il transito dei veicoli, il tratto di via Taverna tra vicolo S. Matteo e piazza Borgo.

In alcune fasi dell’intervento, inoltre, potrà essere obbligatoria la svolta a destra in vicolo S. Bernardo giunti all’intersezione con quest’ultimo; in alternativa, si dovrà procedere in senso unico alternato nel tratto di via Taverna compreso tra vicolo S. Bernardo e vicolo S. Matteo.