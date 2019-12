Le Sardine in piazza, il 19 gennaio l’evento regionale a Bologna

Dopo la manifestazione in piazza Duomo le Sardine di Piacenza si preparano a tornare. Il coordinamento locale è in stretto contatto con quello bolognese, che dopo la grande manifestazione di Roma, ha annunciato un ritorno sui territori.

L’appuntamento è stato lanciato oggi, 23 dicembre, tramite la pagina Facebook “6000sardine” ha una dimensione regionale ed è programmato per il 19 gennaio a Bologna. Quello annunciato sarà un evento più organizzato e con la partecipazione di artisti e personaggi famosi. Per questo i promotori spiegano che dovranno raccogliere 50mila euro attraverso il crowfunding online.

Ecco il testo dalla pagina Facebook:

Il 19 gennaio le sardine torneranno a Bologna con un mega evento destinato a rimanere nella storia, dedicato all’Emilia Romagna, alla sua cultura e al suo saper coniugare benessere e solidarietà, dialogo e ascolto.

La piazza sarà ancora una volta la nostra casa e il bello dello stare insieme vincerà sul brutto dei leoni da tastiera. Ma serve l’aiuto di tutti per far sì che l’evento sia gratuito, sicuro e ben organizzato. Per chi volesse dare una mano ecco il link: https://www.ideaginger.it/progetti/bentornati-in-mare-aperto.html

Il 19 gennaio 2020 le sardine tornano a Bologna.

Tornano nella città dove tutto è cominciato, quel 14 novembre 2019.

Tornano per continuare a difendere i valori della democrazia, dell’uguaglianza e della non violenza.

Inizia un nuovo decennio e sta a noi decidere se riempirlo di bellezza e di energia umana.

Noi vogliamo inaugurarlo con un evento di cultura, musica e parole e invitare tutta l’Emilia-Romagna.

Siamo un altro modo di partecipare…

… Per questo abbiamo in cantiere uno spettacolo unico che farà bene agli occhi e alle orecchie, alle menti e alle coscienze.

Il 19 gennaio 2020 sarà una grande festa regionale della democrazia, dell’arte, della musica e del pensiero. Parole, suoni e linguaggi renderanno percepibile la Bellezza. Un altro momento destinato a rimanere nella memoria collettiva.

Ed è giusto che ce lo offriamo a vicenda.

Perché ce lo meritiamo.

Perché la Bellezza non è una merce di scambio, ma un bene prezioso che nasce e cresce dal basso.

Tanti artisti con i quali siamo già in contatto ci stanno dando la loro disponibilità, a titolo gratuito. Nei prossimi giorni li annunceremo, poco alla volta. Tutti i dettagli dell’evento saranno pubblicati sulla pagina facebook ufficiale 6000sardine.

Restano da pagare tutte le spese vive che permetteranno a tutti di vedere, ascoltare e percepire in maniera degna.

Perché donare?

Se vuoi che la partecipazione si trasformi in qualcosa di cui andare fiero oggi e negli anni a venire, riscopri il potere e la bellezza del dono. Dono a chi? A me, a te? No. A noi tutti, alla tua comunità.

Chiedere soldi è complesso, pone un sacco di problemi, obbliga a innumerevoli scrupoli e attenzioni. Ce li siamo posti tutti e siamo stati sul punto di rinunciare, di dire: “non ne vale la pena”. Poi ci siamo rimboccati le maniche e, uno a uno, i problemi abbiamo deciso di provare a risolverli. Abbiamo costituito un’associazione, abbiamo scritto un bellissimo statuto (ma che fatica!), abbiamo investito tempo ed energia per creare un contenitore. Ora bisogna riempirlo.

Dobbiamo raccogliere 50mila euro che ci serviranno per:

Allestire il palco;

Garantire un impianto audio e luci professionale che renderà l’evento indimenticabile;

Gestire la sicurezza dell’evento;

Ripulire la piazza;

Documentare tutto l’evento con registrazioni audio e video;

Coprire le spese accessorie.