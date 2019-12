Lega Giovani Piacenza: “Con Rancan capolista, anche Piacenza ha il suo Matteo”

Il Movimento giovanile del Carroccio, la Lega Giovani Piacenza, comunica attraverso una nota il proprio “entusiasmo” relativamente alla ricandidatura del consigliere regionale Matteo Rancan, con il ruolo di capolista.

“La candidatura come capolista di Matteo Rancan è per noi motivo di orgoglio, in quanto è stato riconosciuto l’impegno di questi 5 anni – esordiscono i giovani leghisti, guidati da Marvin Di Corcia, consigliere comunale a Piacenza -. Vedere il consigliere regionale più giovane, uno di noi, pronto a guidare la squadra dei nostri candidati soddisfa e ripaga di tanti sforzi. Questo, a nostro avviso, vuol dire valorizzare nel vero senso della parola i giovani; l’impegno e la competenza dimostrati nel corso di questo mandato sono stati sotto l’occhio di tutti. Ringraziamo Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni per la scelta”.

Aggiungono poi Luca Zandonella e Davide Garilli, rispettivamente Assessore Comunale e Presidente del Consiglio Comunale di Piacenza: “Per la prima volta abbiamo la possibilità di vincere la Regione Emilia Romagna: queste elezioni sono davvero un’occasione storica e fondamentale per il futuro del nostro territorio. Per dare una svolta concreta in Regione è importante l’esperienza di Rancan, in modo tale da governare al meglio e per il bene dei nostri cittadini: per Piacenza c’è sempre stato e sempre ci sarà.”