Legambiente Emilia Romagna lancia l’allarme “A Piacenza assalto del cemento”

In concomitanza con la “Giornata Mondiale del Suolo” Legambiente Emilia Romagna rilancia la “necessità di fermare il consumo di aree verdi, proprio in una regione a forte trazione agroalimentare”.

L’associazione denuncia in particolare la situazione di Piacenza: “Città – affermano – dalle prestazioni scadenti su tanti indicatori ambientali, che sta procedendo spedita anche su tante scelte di ulteriore cementificazione. I dati del 2018 pubblicati di recente da ISPRA avevano già segnalato come in tutta la provincia piacentina il consumo di suolo pro-capite abbia raggiunto i 2 mq/persona a confronto di una media regionale di 0.86 mq/persona – sottolinea Legambiente in una nota -. Una tendenza che sembra destinata a continuare a causa delle scelte urbanistiche in atto”.

Legambiente contesta la scelta recente di individuare l’area per il nuovo ospedale (186mila metri quadrati) “in piena zona agricola – peraltro a conduzione biologica – al di fuori del limite della tangenziale, limite che la pianificazione vigente indica come invalicabile. Localizzazione inspiegabile di fronte alla presenza di un’area alternativa già classificata come urbanizzabile, al contrario ancora ricompresa nell’anello della tangenziale”.

“Esito evidente dell’operazione – sostiene l’associazione – sarà quello di avere in futuro entrambe le aree impermeabilizzate, aprendo le porte all’espansione della città fuori dall’anello della tangenziale. Una scelta che svilisce la buona pianificazione e che su cui, peraltro, la stessa Valutazione Ambientale allegata all’atto urbanistico pone numerosi interrogativi che andrebbero approfonditi prima di procedere automaticamente alla variante urbanistica”.

“Pericolosissime – aggiungono – anche le proposte di ben 9 nuove lottizzazioni (Piani Urbanistici Attuativi), emerse dalla consultazione pubblica lanciata dal Comune con alcune ipotesi che minacciano le ultime aree verdi del centro cittadino. Le lottizzazioni porterebbero a oltre 50 mila metri quadrati di nuovo commerciale (tra accordi operativi e progetti di “riqualificazione urbana”) in una città già sommersa dalla grande distribuzione, a discapito dei negozi di vicinato”.

Legambiente stigmatizza poi gli interventi negli ex-orti di Via Campesio e sull’area verde di Via Morigi: “La prima un’area di 15 mila mq sulla quale verrebbero a sorgere 7 palazzine residenziali, la seconda di 20 mila mq dove sorgerebbe un nuovo supermercato e parcheggi. Due preziosi polmoni verdi che verrebbero cancellati dal tessuto cittadino, anche in spregio al dettato della nuova legge urbanistica che raccomanda di preservarli”.