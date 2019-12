Taglio del nastro per la rinnovata chiesa del Carmine, che da oggi ospiterà il “Laboratorio Aperto” del Comune di Piacenza.

L’affascinante ex chiesa del Trecento, restituita alla città al termine di un intervento di recupero che non ha mancato di suscitare critiche, è stata rifunzionalizzata in uno spazio urbano per cittadini e imprese nel segno dell’innovazione e della sostenibilità. Ad aggiudicarsi la gestione del Laboratorio aperto la Fondazione Giacomo Brodolini e Mbs. La durata della convenzione è di otto anni, per un valore complessivo di oltre 3 milioni e 500mila euro.

VENERDI’ RIFLETTORI ACCESI SULLA SMART CITY – Proseguono, dopo l’inaugurazione odierna, le iniziative che marcano la restituzione, alla città, del complesso del Carmine.

Venerdì 20 dicembre, dalle 9.30 alle 12 gli spazi della ex chiesa accoglieranno anche gli studenti delle scuole superiori per un incontro che ripercorrerà le diverse fasi, dal recupero artistico e architettonico alle attività già in programma nel nuovo Laboratorio Aperto. Ad aprire la mattinata, i saluti istituzionali del vice sindaco Elena Baio cui seguiranno gli interventi della restauratrice Valentina Arosio e dell’architetto Franz Bergonzi, che richiameranno il percorso di ristrutturazione dello storico edificio e il “cantiere parlante nel cuore di Piacenza” rappresentato dal Carmine. Dalle 10.30 alle 12, il Lab Experience per le scuole, che offrirà ai ragazzi la possibilità di sperimentare le potenzialità delle attrezzature tecnologiche di realtà virtuale e aumentata in dotazione al Laboratorio Aperto.

Nel pomeriggio, dalle 15, il complesso del Carmine sarà teatro di un nuovo appuntamento per “I Quaderni degli Stati Generali della Ricerca”, con la presentazione del progetto Start City del Comune di Piacenza che, dopo i saluti del vice sindaco Elena Baio, verrà illustrato dall’ex direttore generale dell’ente, Roberto Gerardi, unitamente al responsabile dell’Unità operativa Programmazione e Innovazione del Comune di Piacenza Giuseppe Morsia e al responsabile dei Sistemi Informativi Giovanni Maggi.

Alle 15.50, sarà proprio l’assessore Baio a presentare le proposte avanzate dai cittadini per dare impulso al Piano Smart City di Piacenza, mentre alle 16 interverrà il docente del polo locale del Politecnico di Milano Massimo Tadi per approfondire il tema “Diagnostica urbana, Big Data e prestazioni ambientali per una smart, sustainable, responsive city”. Alle 16.30, la tavola rotonda “Il futuro delle nostre città”, moderata dal docente del Politecnico di Milano Michele Roda, che coordinerà il dibattito tra il vice sindaco di Piacenza Elena Baio, l’assessore a Politiche Giovanili, Cooperazione internazionale e Servizi informatici del Comune di Ferrara Micol Guerrini, l’assessore al Bilancio, Innovazione e Digitalizzazione del Comune di Cremona Maurizio Manzi e l’assessore a Educazione e Innovazione del Comune di Parma Ines Seletti.

L’elenco dei principali servizi che verranno offerti dal Laboratorio aperto: eventi di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del pubblico; attività di formazione rivolte a professionisti e imprese sui temi del Laboratorio e di promozione della cultura digitale anche verso fasce sociali marginali al fine di superare il digital divide; elaborazione di nuove metodologie didattiche per la formazione dei giovani nelle discipline e professioni legate agli ambiti del Laboratorio; progetti educativi rivolti a scuole e università del territorio, volti a favorire la creatività degli studenti.

E ancora: sviluppo di piattaforme tecnologiche per la soluzione di problemi, il miglioramento di processi, per nuovi servizi o forme di comunicazione; lab Space con finalità di edutainment per la divulgazione, esposizione e sperimentazione di tecnologie; living Lab con attività di supporto e accompagnamento per la diffusione delle soluzioni; programmi di Open Innovation volti a facilitare l’incontro e il matching di innovazione tecnologica tra imprese e start up; realizzazione di applicazioni innovative e software dedicati alla mobilità e alla logistica sostenibile, ambiente e territorio e ai beni culturali/eventi; attività di co-progettazione, testing e validazione di servizi; eventi destinati alla costruzione di servizi e applicazioni attraverso modalità “hackathon”; sperimentazione con cittadini e imprese per la costruzione di nuovi servizi e punti di accesso; sperimentazione di innovazioni di processo e sviluppo di prodotti innovativi per la mobilità, logistica e smart city; servizi di scouting tecnologico e accompagnamento alla brevettazione per imprese del territorio; servizi di progettazione, consulenza e trasferimento di know how a enti pubblici e privati; spazi di co-working per innovatori e aspiranti startupper, in coordinamento con gli spazi già esistenti sul territorio; servizi di incubazione e accelerazione di imprese negli ambiti del Laboratorio; sportello / centro informazioni per la mobilità e i servizi turistici; attività di promozione della città a livello nazionale e internazionale; servizi di networking locale, nazionale, internazionale; eventi di animazione culturale e intrattenimento aperti al pubblico e capaci di attrarre visitatori.