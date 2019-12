Lugagnano, al via le camminate della salute

Nuova iniziativa della Casa della Salute di Lugagnano in collaborazione con l’amministrazione comunale. Da sabato 28 dicembre partono le camminate della salute, un’ottima occasione per fare un po’ di movimento in compagnia. Il debutto dell’iniziativa è fissato per le ore 15, con ritrovo in piazza IV Novembre di fronte al bar Derna. Le camminate sono aperte a tutti e si svolgono su tre percorsi, affinché ognuno possa scegliere quello più adatto alle proprie gambe. Per chi vuole cominciare con calma, si può iniziare dall’itinerario di 2,6 chilometri, mentre quelli più allenati possono cimentarsi nei 3,8 o 7,8 chilometri.

Alcuni volontari suddivideranno i gruppi alla partenza e li guideranno nei percorsi.