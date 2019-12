Lyons, una domenica di passione: al Beltrametti arriva il Rugby Calvisano

Rugby Lyons chiude il 2019 con un’altra domenica di sfide appassionanti, di cui c’è già stato un assaggio giovedì sera con la sfida che ha visto impegnati i ragazzi dell’Under 16 in casa contro il Rugby Parma 1931. Questo weekend è l’ultimo prima delle festività e, a parte i due turni di Peroni TOP12 inframezzati alle vacanze, sono le ultime fatiche dell’anno per i Lyons, prima di una preziosa pausa che servirà a migliorare le squadre e recuperare gli infortunati.

Attenzione massima sul “Beltrametti”, dove domenica alle ore 14 arriva il Rugby Calvisano Campione d’Italia. Sfida da brividi per i bianconeri, che vogliono impensierire la formazione bresciana: entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per la propria classifica, e si preannuncia una sfida spettacolare.

Come “Aperitivo” alla sfida di Peroni TOP12 ci sarà lo scontro al vertice del girone E di Serie C, con la formazione cadetta di Simone Bossi che riceve sul “Beltrametti 2” il Rugby Reno Bologna. Le due squadre occupano i primi due posti della classifica, e hanno già raggiunto la certezza matematica di affrontare la Poule Promozione nella seconda fase. Solo tre punti le dividono, e vincere questa partita potrebbe valere il sorpasso o un passo deciso verso la leadership del girone, oltre che mandare un forte messaggio per il futuro.

Appuntamento alle ore 12.30 di domenica.

Alla stessa ora, ma sul Campo “Savoia”, sfida di campionato anche per l’Under 18 Regionale, che ospita i propri omologhi del Valorugby Emilia, una delle squadre migliori del girone.

Chiude il proprio 2019 anche l’Under 16, che farà visita al Rugby Noceto sul “Nando Capra”. “Occasione importante – commenta la società – per schierare tutti i ragazzi che non hanno giocato giovedì sera”.