Lyons, vince l’U18. Per l’U16 giornata a due volti

Rugby Lyons, i risultati di domenica 8 dicembre di Under 18 e Under 16

UNDER18 CAMPIONATO ÉLITE – Ottima prestazione dell’U18 élite sul campo di Colorno. I Lyons iniziano subito con il piede sull’acceleratore, costringendo in difesa il Colorno, poi la solita indisciplina procura un calcio che anche se lontano più di 40 metri viene trasformato dal Colorno. I piacentini però non si scompongono e continuano a macinare gioco arrivando a marcare la prima meta al 10’. La partita non è semplice, il Colorno tenta di ribaltare il risultato, ma i Lyons riescono ad opporre una difesa sempre attenta, aggressiva e non appena ne hanno l’occasione contrattaccano con grande efficacia. Arriva così la seconda meta, Mori trasforma da posizione difficile e si va al riposo sul punteggio di 3-14.

La ripresa del gioco è particolarmente scoppiettante a dimostrazione del fatto che entrambe le formazioni non intendano concedere nulla agli avversari: in 4 minuti abbiamo una serie di segnature in rapida sequenza con un calcio e una meta per il Colorno e una meta per i Lyons che portano il risultato sul 13-21, con quest’ultimi sempre sopra-break. La squadra ospite dà sempre l’impressione di avere il controllo del match, non soffrendo particolari situazioni di pericolo e mantenendo gli avversari lontani dalla area di meta, per poi aumentare il vantaggio con la quarta segnatura del punto di bonus su maul avanzante.

COLORNO- LYONS PIACENZA 13-26

Marcature: 1° tempo: 4’ cp Colorno (3-0); 10’ mt Savi tr Mori (3-7); 21’ mt Nakov tr Mori (3-14). 2° tempo: 3’ cp Colorno (6-14); 4’ mt Mori tr Mori (6-21); 7’ mt Colorno tr (13-21); 20’ mt Castagnola (13-26).

12’ 2T giallo Di Masi, 17’ 2T giallo Colorno

Piacenza/Lyons: Mori (28’ 2T Bart Cobbah), Nakov, Perazzoli, Di Masi, Ugolotti (21’ 2T Azzini), Cuminetti, Villa, Moretto, Tumminello (25’ 2T Spezia), Profiti, Oppizzi A. (28’ 2T Bongiorni), Savi, Napolitano (3’ 2T Figuretti), Castagnola (21’ 2T Malta), Bolzoni (28’ Espinoza)

All. Parmigiani, Bergamaschi.

UNDER16

TORNEO REGIONALE D’AREA A PARMA

RAPPRESENTATIVA AREA PR/PC – Convocati: Camoni, Salotti Fornasari, Solari, Sala Viti Haseeb

Domenica intensa per la Under16, impegnata su più fronti. 7 ragazzi sono stati infatti convocati nella rappresentativa di area Parma/Piacenza in una giornata regionale a Parma: oltre alla rappresentativa Emilia Ovest, hanno giocato Emilia Est area Bologna e Romagna. “Quella a Parma è stata una bella giornata con una buona prestazione da parte dei rappresentanti che hanno giocato due partite (semifinale e finale) tutte e due vinte per 3 mete a 2 – racconta la società -. Il livello generale delle partite (sia di ritmo, che come contatto fisico) è stato molto alto e i nostri ragazzi non hanno certo sfigurato contribuendo alla vittoria finale della rappresentativa Emilia Ovest”.

Nel campionato regionale, invece, i Lyons sono andati a Pieve di Cento a sfidare i Collegium Bologna. Il primo tempo è stato caratterizzato da un costante possesso dei Lyons nei ventidue metri avversari ma senza mai riuscire a sfruttare la situazione. Le due mete subite nel primo tempo del Collegium sono arrivate entrambe su due palloni persi in attacco.

Il secondo tempo è stato senza particolari sussulti con un possesso palla da entrambe le parti abbastanza sterile dove ne hanno fatto da padrone le due difese che non hanno concesso nulla né da una parte né dall’altra. Allo scadere, una ulteriore disattenzione dei giovani piacentini ha portato il Collegium a segnare dopo un bel calcio ad incrociare all’ala da parte della loro apertura, per fissare il punteggio sul 17-0, risultato forse un po’ troppo severo ma sostanzialmente giusto.

COLLEGIUM BOLOGNA- LYONS/PIACENZA: 17-0 (METE 3-0)

Marcature: Russo, Lomuscio, Solari (3), Marku, Camoni.

Convocati: Bianco, Mazzocchi, Cupo, Palpi, Isola, Borchieri, Beghi, Rossini, Trifilò, Russo. Cerrato, Gherardi, Bargach. Lomuscio, Marchetta

A disp.: Corti, Rossi, Mazzoni, Bassadet, Franzoso, Cassinari, Negri