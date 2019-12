Manutenzione viadotti, 3 milioni di euro per il ponte Anas sul Nure

Ammontano complessivamente a 250 milioni di euro i fondi previsti per la manutenzione dei ponti sul Po e i suoi affluenti.

E’ interessata anche la Provincia di Piacenza, che vedrà arrivare 3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria del ponte Anas sul Nure, nel territorio di Pontenure. Il via libera è arrivato in queste ore in conferenza unificata, con lo stanziamento di oltre 5 miliardi di investimenti da parte del ministero dei Trasporti, guidato da Paola De Micheli. Le risorse saranno destinate alla mobilità sostenibile nelle città, la sicurezza delle ferrovie e la manutenzione dei ponti.

Proprio per questo tipo di interventi vengono stanziati 250 milioni di euro, destinati a 76 interventi lungo il Po.