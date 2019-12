Oltre 24mila interventi (66 al giorno) e 116 assunzioni nell’ultimo anno.

Crescono ancora i numeri di Metronotte Piacenza, che nella mattinata del 18 dicembre ha presentato il bilancio 2019 allo Spazio Rotative di Libertà. Un appuntamento ormai tradizionale per l’Istituto di vigilanza, occasione per illustrare i dati degli ultimi dodici mesi, gli obiettivi per il futuro e consegnare gli encomi alle guardie giurate che si sono particolarmente distinte nel servizio.

Foto 3 di 3





Oltre 64mila gli interventi gestiti dalla centrale operativa nel corso del 2019 (+10% rispetto all’anno precedente), di cui oltre 24mila operativi per una media giornaliera di 66 interventi. Criticità che non riguardano solo i tentativi di furto; nel corso dell’anno gli operatori di Metronotte hanno recuperato 12 vetture rubate e soccorso 31 persone in difficoltà; a queste attività si aggiungono il recapito di medicinali d’urgenza e il soccorso per incidenti stradali, a testimonianza delle molteplici situazioni in cui le guardie giurate sono chiamate a intervenire.

Anche per il prossimo anno è previsto un ulteriore incremento dell’organico, con nuovi investimenti tecnologici per la centrale operativa e le pattuglie sul territorio e l’incremento dei corsi di formazione aziendale. Come spiegato dal presidente di Metronotte Piacenza Pietro Ercini, fra gli obiettivi per il 2020 l’ampliamento dei servizi in maniera capillare e completa anche nei territori di Parma, Lodi e Pavia.

I PREMIATI – Prima degli auguri finali sono state consegnate le lettere di encomio alle Guardie Giurate per essersi particolarmente distinte in servizio.

Insigniti con l’attestato di “Valore in Servizio di Metronotte”

– Luigi Bosco

– Alessio Capello

– Matteo Grugni

– Marco Cornia

– Giovanna Curtoni

– Domenico Ciniero

– Andrea Gatti

– Stefano Brega

– Roberto Gambazza

– Emanuele Dosio

– Luciano Taglialavore

– Massimo Connelli

– Andrea Burgio

Insigniti con l’attestato di “Merito di Lungo Servizio di Metronotte”

– Matteo Bertolotti

– Alessio Capello

– Angelo Drera

– Roberto Gambazza

– Marco Garbin

– Andrea Gatti

– Massimo Polli

– Pietro Rinaldi

– Walter Torri

– Fabrizio Tosini