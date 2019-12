Montegranaro rovina la festa all’Assigeco sconfitta al PalaBanca

Chiusura di 2019 infelice per l’Assigeco Piacenza, che non riesce a riscattarsi dopo il ko di Mantova e alza bandiera bianca contro la Poderosa Montegranaro. 80-76 il punteggio finale per i marchigiani di coach Gennaro Di Carlo al suo esordio sulla panchina della Extralight.

L’Assigeco ha rincorso praticamente per tutto l’arco dei 40’ e nelle occasioni in cui è riuscita a mettere la testa avanti è sempre stata rintuzzata dagli ospiti. A nulla sono valsi i 21 punti a testa di Gasparin e Ogide e i 18 di Santiangeli. Il 2020 dell’Assigeco inizierà con la trasferta sul campo di Caserta il prossimo 5 gennaio.

LA CRONACA – Montegranaro inizia con percentuali al limite dell’irreale la gara (si manterrà praticamente sempre oltre il 60% complessivo) e vola sul 13-5. Parziale subito ricucito da una tripla di Santiangeli che sembra riportare Piacenza a contatto. La Poderosa però ha fiducia e riesce a trovare protagonisti diversi rispetto ai due solisti Thomas e Thompson: uno di questi è sicuramente Serpilli (14 con 4/4 da tre a fine gara), che riporta gli ospiti a +9 (22-31).

Primo momento di luce per l’Assigeco con la palla al bacio di Hall per Gasparin che porta in vantaggio gli uomini di Ceccarelli. Ma quando ci si aspetta un calo degli ospiti, si viene costantemente smentiti dai canestri di Cucci e Bonacini che tengono la Poderosa in controllo. Nel terzo periodo arriva un’altra fiammata dell’Assigeco che rimette la testa avanti con una tripla di Santiangeli (51-50), ma poi subisce un altro break che la ricaccia indietro quando Thomas schiaccia il 51-57 prima di essere allontanato dal campo per doppio fallo tecnico. L’ultimo quarto vede l’estremo tentativo di Piacenza di mettere le mani sulla partita: la tripla di Ogide dice 73-76, ma un libero di Cucci e i successivi di Bonacini spengono ogni speranza di successo per l’Assigeco.

MOMENTO CHIAVE – I primi 5’ del terzo quarto con l’Assigeco che prima si porta in vantaggio grazie a Santiangeli, ma poi viene ricacciata indietro dai canestri puntuali di Serpilli, autore della tripla che ha, di fatto, chiuso il match.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Giovanni Gasparin su tutti: 21 punti, 5 rimbalzi, 7 assist e una partita a tutto tondo per il playmaker biancorossoblu. Bene anche il secondo tempo di Ogide, che ha chiuso anch’egli a 21 punti e la prova di Santiangeli che si è fermato a 18.

CURIOSITA’ STATISTICHE – Percentuali mostruose per Montegranaro, soprattutto al tiro da due punti: 23/34 totale in una serata da 80 punti con 8/18 dalla lunga distanza. Per l’Assigeco 8/27 dall’arco dei tre punti. 35 rimbalzi per Piacenza, 31 per gli ospiti che hanno perso più palloni (18 contro 15).

PROSSIMA AVVERSARIA – Sporting Club Juvecaserta nella gara in programma al PalaMaggiò domenica prossima 5 gennaio 2020.

ASSIGECO PIACENZA – XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO 76-80

(17-21, 20-23, 22-17, 17-19)

Piacenza: Montanari ne, Ferraro, Faragalli ne, Ogide 21, Molinaro, Rota 3, Gasparin 21, Piccoli 3, Ihedioha 2, Santiangeli 18, Cremaschi ne, Hall 8. All. Ceccarelli.

Montegranaro: Thompson 10, Miani 3, Conti 3, Cortese ne, Bonacini 14, Marulli 2, Berti ne, Thomas 17, Cucci 17, Serpilli 14. All. Di Carlo.