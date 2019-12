Monticelli, 120 piccoli atleti alla quindicesima edizione del Trofeo Sprint

Sabato 7 dicembre l’Atletica San Nazzaro ha organizzato una gara indoor di atletica leggera per le categorie giovanili a Monticelli d’ongina (Piacenza). Ecco il resoconto della giornata fornito dalla società sportiva

“L’atletica leggera d’inverno non è solamente corse campestri o su strada ma anche gare al coperto. Peccato che in provincia di Piacenza manchino impianti idonei per queste competizioni ma per l’ANSPI-SPORT San Nazzaro ogni problema è una sfida e così sabato scorso, per il quindicesimo anno consecutivo, si è disputato il “Trofeo Sprint” nel palazzetto dello sport di Monticelli d’Ongina approntato allo scopo in mattinata e ripristinato in serata per renderlo utilizzabile alla pallavolo. Nel pomeriggio 120 atlete e atleti delle categorie under 7, under 9 e under11 si sono confrontati nei 30 metri piani e nella staffetta 5×30. Sette le società presenti, le piacentine Libertas Cadeo, Amicizia Caorso, Baldini Agazzano, Anspi-sport San Nazzaro, Atletica Piacenza e le cremonesi Virtus Crema e Cremona Sportiva Arvedi. Si sono disputate 31 serie su 5 corsie, ottimamente gestite dai giudici di gara piacentini guidati dal veterano Rosario Pilone, mentre le classifiche sono state elaborate con i tempi al millesimo di secondo dal servizio fotofinish regionale diretto da Vincenzo Mandile.

Questo l’elenco degli atleti saliti sul podio per ciascuna categoria:

ESO A F: 1a Zaniboni Ilaria (Cremona), 2a Pelizzari Letizia (Agazzano), 3a Galbardi Elisa (Caorso)

ESO B F: 1a Cattivelli Rachele (Caorso), 2a Canclini Irene (Crema), 3a Vailati Laura (Crema)

ESO C F: 1a Janeva Elisa (Cadeo), 2a Furregoni Matilde (Cremona), 3a Vercesi Bianca (Agazzano)

ESO A M: 1° Bandirali Yuri (Caorso), 2°Marinoni Filippo (Crema), 3° Cattabriga Brian (Piacenza)

ESO B M: 1° Giuseppini Luca (San Nazzaro), 2°Garzetti Giacomo (Cremona), 3° Grossi Simone (Piacenza)

ESO C M: 1°Ragazzetti Francesco (Crema), 2° Scaravella Tommaso (San Nazzaro), 3° Montano Davide (Piacenza)

STAFFETTA 5×30 MISTA: 1a Virtus Crema, 2a Anspi-sport San Nazzaro, 3a Amicizia Caorso.

A fine manifestazione premiazione di tutti i partecipanti, con la consegna a ciascun atleta di un mini trofeo, fatta dal sindaco di Monticelli d’Ongina Gimmi Distante.

Bellissima la cornice di pubblico che ha sostenuto tutti i giovanissimi atleti con calore e correttezza, dimostrando che se il tifo è per i propri beniamini e non contro gli avversari lo sport sa unire gli uomini ed abbattere le barriere.In attesa di avere anche nella nostra provincia un impianto attrezzato per le gare al coperto di atletica leggera gli organizzatori sono già al lavoro per la sedicesima edizione del Trofeo Sprint, da quel che trapela dovrebbe esserci qualche bella novità, quindi appuntamento a tutti per il 5 dicembre 2020″. (nota stampa)