Movimento 3V, tra i candidati piacentini anche la presidente nazionale “Non chiamateci no vax”

Per le prossime elezioni regionali di gennaio 2020, il movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità presenta anche a Piacenza la propria rosa di candidati. Capolista sarà la presidente nazionale Alessandra Bocchi; mentre gli altri tre nominativi sono quelli di Daniele Bricchi, Alessandra Panaro e Vito Iannuzzi, che si candidano – come si apprende dal sito del movimento – in veste di “cittadini per la libera scelta”.

Di seguito riportiamo una nota stampa del movimento a firma della presidente Alessandra Bocchi

Finiamola con il “no vax” e iniziamo con la verità.

Il Movimento Vaccini Vogliamo Verità è stato fondato per rappresentare i cittadini italiani che pongono dubbi e domande sulla pratica vaccinale indiscriminata, sugli effetti collaterali dei vaccini, sul riconoscimento dei danni da essi provocati, al fine di aprire un confronto onesto sui rischi e i benefici di un trattamento farmacologico fondato su obblighi per i bambini, e minacce per le famiglie e i medici che hanno espresso ragionevoli dubbi.

La nostra richiesta di dialogo per la verità sui vaccini, prima di tutto, e in tutte le attività umane che hanno ripercussione sulla salute, è a favore di tutta la cittadinanza italiana, ed è questo il primo motivo per cui non ci riconosciamo, e non possiamo riconoscerci, nel termine “no-vax”, etichetta con cui veniamo definiti su giornali e media. Il termine “no-vax” compare nel piano di comunicazione che ha accompagnato l’entrata in vigore del decreto legislativo 73 del giugno 2017, e che poi diventò la legge 119/17 sull’obbligo vaccinale. Uno dei motivi dell’urgenza del decreto fu infatti individuata nel “diffondersi di movimenti di opposizione alle vaccinazioni per motivi ideologici o per altri interessi (c.d. no-vax)”.

Chi ha deciso per l’obbligo vaccinale ha creato un cliché antagonista, funzionale al proprio consenso. Ebbene, non è questa la nostra origine. Al movimento M3V per la libertà di scelta e per la verità aderiscono scienziati, medici, genitori di bambini danneggiati e liberi cittadini educati alla conoscenza e al rispetto delle opinioni altrui, capaci di esercitare la propria facoltà discriminatoria e un pensiero critico e costruttivo. Noi Vogliamo Verità, non chiamateci no-vax!