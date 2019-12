Musica, ma non solo: a Cortemaggiore arriva la Fillmore School

Musica, ma non solo. La Fillmore School è un progetto dell’associazione Ladri di Fragole, con il quale si intende costruire una nuova forma di aggregazione e di formazione per i giovani – extra scolastica -, ma non solo visto che è aperta a tutte le fasce d’età, all’interno della suggestiva cornice del chiostro dei frati di Cortemaggiore (Piacenza). A comporre questa scuola, vari docenti con spiccate competenze nelle varie materie proposte.

“I corsi sono a pagamento – spiegano i promotori -, ma per favorire la partecipazione di tutti avranno prezzi accessibili e adatti alle varie esigenze e per lo più si svolgeranno in orario serale”.

A far parte della Fillmore Music School dei veri professionisti del settore come Giuliano Ligabue, Marco Orsi, Pino Di Pietro e Victor Fiorilli, Roberto Selvatici e Alessandro Colpani che porteranno avanti vari corsi, tra i quali: canto, chitarra (acustica ed elettrica), tastiere e pianoforte, basso e batteria. Una offerta formativa completa, sia per i singoli che per coloro che pensano a formare o migliorare la propria band.

Altri corsi della Fillmore School – La Fillmore School non presenta solo lezioni di musica, ma vuole allargare lo spettro di competenze anche ad altri ambiti. Per questo sono presenti i corsi di fotografia di Stefano Albanesi, di scrittura creativa di Gabriele Dadati, di disegno e pittura di Fabio Guarino e Rodolfo Bersani e di inglese di Camilla Maccari, tutti insegnanti con esperienza e curriculum professionali.

Per info e iscrizioni è possibile inviare una mail a ladridifragole@gmail.com specificando “INFO CORSI”.

Le biografie dei docenti di musica:

Giuliano Ligabue – Canto e Chitarr a – Cantante, chitarrista, arrangiatore e compositore, possiede una calda voce da crooner e un’eccezionale padronanza dello strumento: è tra i pochi a utilizzare la chitarra a sette corde. Attualmente ha all’attivo tre album.

Roberto Selvatici – Chitarra – Diplomato in chitarra elettrica al CPM di Milano, ha all’attivo numerose esibizioni live con artisti tra cui Franco Oppini, Sergio Muniz, Daniele Stefani, diverse cover band e tribute band su tutto il territorio nazionale. Attualmente è chitarrista dei Cisco and the Cockerels.

Alessandro Colpani – Chitarra acustica – Diplomato al CPM di Milano. È compositore per musiche proprie e di altri, oltre che autore di poesie e testi musicali vincitore del Premio Fabrizio De André e attualmente del Premio Lunezia. Si esibisce nella band Maladissa, nei Dublinass e come solista.

Marco Orsi – Batteria – Musicista di pluriennale esperienza, vanta collaborazioni live in prestigiose tournèe con Viola Valentino, Marco Masini, Ron e attualmente è il batterista di Enrico Ruggeri. Apprezzato anche in studio di registrazione, ha inciso numerosi dischi.

Pino Di Pietro – Tastiere – Musicista e compositore. Nella sua lunga carriera ha collaborato come co-arrangiatore di alcuni album di Ron, di Enrico Ruggeri, di Andrea Mirò, come compositore di Dodi Battaglia e Danilo Ballo e ha suonato nell’album di Mietta.

Victor Fiorilli Müller – Basso – Bassista, con una particolare predilezione per il basso elettrico, è anche polistrumentista e ha collaborato con molti artisti fra i quali Giorgia, Maurizio Solieri, Ivana Spagna, Fiordaliso, Pappalardo, Baccini, Paolo Belli e Mingardi.

Le biografie dei docenti degli altri corsi:

Stefano Albanesi – Fotografia – E’ il perfetto esempio di “Self-made man”. Ha cominciato come appassionato di fotografia e in pochissimo tempo, dopo aver scoperto questa grande passione, ha fondato l’agenzia “Riflesso Digitale” con la quale da anni segue qualsiasi tipo di evento o manifestazione, dallo sport, agli spettacoli, dalla natura. Specializzato in fotografia in movimento, tiene corsi e workshop.

Gabriele Dadati – Scrittura creativa – Ha pubblicato vari libri, tra cui Sorvegliato dai fantasmi (2008), finalista come Libro dell’anno per Fahrenheit di Radio 3 Rai, e Piccolo testamento (2011), presentato al Premio Strega l’anno seguente. Nel 2009 ha rappresentato l’Italia nel progetto «Scritture Giovani» del Festivaletteratura di Mantova. Il romanzo più recente è L’ultima notte di Antonio Canova (Baldini+Castoldi, 2018), finalista al premio Comisso, mentre il prossimo, Nella terra e nel sangue, uscirà sempre per Baldini+Castoldi a inizio 2020.

Rodolfo Bersani – Pittura – Ha iniziato gli studi artistici diplomandosi Maestro d’arte all’istituto d’Arte “Paolo Toschi” di Parma; in seguito ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano con Domenico Purificato. E’considerato tra gli artisti piacentini più importanti della sua generazione.

Fabio Guarino – Disegno – Giovane artista che ha studiato al Liceo Artistico Cassinari di Piacenza. La sua passione per l’anatomia artistica, l’illustrazione e le tavole a tema scientifico l’hanno portato ad interessarsi al disegno applicato sul corpo umano, oltre alla pittura murale e le tele ad olio. Appassionato dalle opere di Van Gogh e Dalì, cerca l’ispirazione dalle immagini che popolano Instagram da cui spesso parte per trovare l’idea giusta.