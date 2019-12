Musica per Bambini, nuovo album con Elio e Rocco Tanica

Si chiama “Alla fiera della fine” il nuovo album di Musica per Bambini, dell’artista piacentino Manuel Bongiorni, in uscita proprio oggi 6 dicembre.

Il disco si avvale di due collaborazioni eccellenti, quelle con Elio e Rocco Tanica.

Lo stile di Musica per Bambini, che è un mix di generi diversi con giochi di parole non sense da teatro d’avanguardia, ben si sposa ed è in sintonia con quello di Elio e le Storie Tese.