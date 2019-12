Nasce a Piacenza il comitato Bonaccini “E’ il sindaco dell’Emilia Romagna”

“Le prossime elezioni in Emilia Romagna sono le più importanti da quando è nata la nostra Regione. Sta crescendo e continuerà a crescere fino al 26 Gennaio, la consapevolezza della posta in gioco, che anzitutto riguarda la vita di ciascuno di noi”.

Lo sostiene il Comitato per Bonaccini di Piacenza, il cui coordinamento è stato affidato a Marco Bergonzi. “Abbiamo infatti la fortuna – proseguono – di abitare nella regione Italiana in cui si vive meglio. Quella che da 5 anni è ai vertici di tutti gli indicatori della qualità della vita, quella che investe e favorisce gli investimenti per lo sviluppo, per creare lavoro (disoccupazione dimezzata nel mandato di Bonaccini) e che nel contempo destina al fondo per la non autosufficienza più risorse di tutto il resto del Paese, perché nessuno in Emilia Romagna si senta ultimo, perché qui, anche quando non ci si fa troppo caso, il senso di comunità è forte”.

“Perché ci si sente meglio, quando anche gli altri intorno a noi stanno bene. E tutto ciò non si realizza senza il grande impegno di un’amministrazione regionale di altissimo profilo, competente, decisamente innovativa e nel contempo con forti e radicati valori di riferimento, attenta a tutti i bisogni del territorio, che ha ben presente il valore di una comunità coesa. Una Regione che oggi è orgogliosamente motore di crescita del Paese, quella meglio amministrata, quella di riferimento per tutte le altre. Stefano Bonaccini conosce come nessuno i 328 comuni della Regione, li ha visitati tutti più volte, ha compiuto scelte solo dopo aver approfondito i problemi, anche per questo i risultati sono arrivati; Bonaccini è il Sindaco dell’Emilia Romagna ed è senza dubbio il miglior candidato che ci possa essere per guidare la nostra Regione nei prossimi anni. Una Regione che, occorre ricordarlo, non è mai stata così presente e vicina a Piacenza, come oggi”.

“Quindi – aggiungono – le vere alternative per i prossimi anni sono due: continuare su questa buona strada, oppure cambiare in peggio. Anche per questi motivi, oltre alla coalizione ampia e plurale che lo sostiene, sono sempre di più le persone che si stanno impegnando e mobilitando perché Stefano Bonaccini sia ancora Presidente di questa regione; in tutte le province dell’Emilia Romagna si stanno costituendo comitati aperti a tutti i cittadini, a sostegno della Sua rielezione”.

“Anche a Piacenza – concludono – chiunque intenda sostenere Bonaccini è il benvenuto; il comitato ha aperto una pagina facebook (dove non si troveranno mai, ne’ fake news, ne offese agli avversari), si può scrivere a: comitatobonaccini.piacenza@gmail.com o mettersi in contatto telefonicamente, chiamando il numero 335 6949750”.