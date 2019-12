Nasce Centri servizio volontariato Emilia, la piacentina Bocciarelli vice presidente

E’ stato eletto martedì 17 dicembre nella sede di Parma il nuovo Consiglio direttivo di CSV Emilia, l’associazione nata dalla fusione di Forum Solidarietà, SVEP e Dar Voce, le tre associazioni che gestiscono i Centri di Servizio per il Volontariato di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Tre centri, ciascuno con una lunga storia e un forte radicamento nel suo territorio, che dal 2020 saranno un Centro unico che potrà fare tesoro delle rispettive eccellenze ed esperienze senza annullarne le peculiarità. Cambia la ragione sociale ma non cambia la professionalità, l’impegno e quella vicinanza che le associazioni ben conoscono.

Il nuovo Consiglio è composto da dodici rappresentanti dell’associazionismo dei tre territori: Bedogni Umberto (Re – Auser volontariato), Bocciarelli Laura (Pc – Avis provinciale), Cavazzoni Giovanni (Re – Ass. Casa de Los ninos), D’Accardi Benedetto (Pr- Ancescao prov), Dallasta Mario (Re – Anteas), De Vitis Maurizio (Pr – Assistenza Pubblica), Dondi Elena (Pr – Ass. Missione Insieme), Fermi Maria Valentina (Pc – Confraternita di Misericordia), Pasini Roberto (Pr – Avis prov), Provini Andrea (Pc – Ass Carlo Rasperini), Salsi Laura (Re – Fed. It. Lavoratori emigrati e fam), Zuccone Franco (Pc – Ass. Carmen Cammi Volontari Caritas).

A questi si aggiunge un organo di controllo e tre probi viri. A guidare CSV Emilia sarà Elena Dondi, già presidente di Forum Solidarietà; al suo fianco, i due vice presidenti Laura Bocciarelli (già presidente di SVEP, Piacenza) e Umberto Bedogni (già presidente di Dar Voce, Reggio Emilia). Il direttore sarà Arnaldo Conforti.

Dopo aver brindato a questo cambiamento importante, ciascun portavoce delle tre province, ha espresso il proprio pensiero: “Nasce una nuova esperienza che ci auguriamo sia anticipatrice di sviluppo e successo per il mondo del volontariato delle tre aree territoriali” ha detto Umberto Bedogni, Reggio Emilia. “Nessun effetto sorpresa, è il naturale punto di arrivo di un percorso che abbiamo condiviso in ogni fase. Il Consiglio è motivato; la visione e la prospettiva sono comuni e questo è ciò che conta” sottolinea Laura Bocciarelli, Piacenza. “Inizia una nuova avventura, ancora una volta a fianco del volontariato. Le associazioni avranno sempre un punto di riferimento vicino ma, nello stesso tempo, la possibilità di fare rete con realtà di altri territori. E’ un modo per mettere insieme le differenze e valorizzare le eccellenze, imparando dagli altri” conclude la presidente Elena Dondi, Parma