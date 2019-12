“Natale ad Arte”, due giorni tra laboratori, conversazioni e percorsi guidati

Per la rassegna “Natale ad Arte”, a Piacenza il 28 e il 29 dicembre le festività natalizie si arricchiscono con una due giorni di eventi all’insegna dell’arte, della fede, della storia e del divertimento. Di seguito il programma nel dettaglio:

ITINERARIO GUIDATO IN CITTÀ: “CAPOLAVORI DI NATALE” – La Cattedrale, Sant’Anna, Sant’Antonino e San Giovanni in Canale: sono questi alcuni dei siti che conservano capolavori legati alla tradizione natalizia piacentina. Curiosi di scoprire perché? Il 28 dicembre, con partenza alle 15:30, attraverso un percorso guidato sarà possibile prendere in esame gli episodi chiave che contraddistinguono il periodo dell’Avvento (Natività, Adorazione dei Magi, Strage degli Innocenti, Fuga in Egitto), cercando di focalizzare l’attenzione su alcune opere custodite in diverse chiese del centro storico. Il programma degli eventi può essere consultato sull’apposita brochure disponibile sul sito www.cattedralepiacenza.it/natale-ad-arte.

Ritrovo presso il Museo Kronos (ingresso: via Prevostura 7, sul retro della Cattedrale di Piacenza) alle ore 15:15. La prenotazione è obbligatoria così come la cancellazione della stessa. L’evento è a pagamento. Attenzione: gli organizzatori potrebbero non far partire il tour qualora non si raggiunga il numero minino prefissato di prenotazioni. Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com

LO SCHIACCIANOCI, LABORATORIO DIDATTICO 5-12 ANNI – Per la rassegna «Natale ad Arte», sabato 28 dicembre 2019 arriva un nuovo laboratorio didattico del Museo Kronos: «Lo Schiaccianoci». A partire dalle ore 16:00, ai bambini verrà narrata la fiaba de “Lo Schiaccianoci”, ascoltando la colonna sonora del celebre balletto di Tchaikovsky. Costruiranno poi un loro teatrino e disegneranno le sagome dei loro personaggi preferiti, da ritagliare e animare con i giochi di ombre. I teatrini sono gentilmente offerti dal Teatro Gioco Vita.

L’evento richiede il pagamento di un contributo di partecipazione. Ritrovo presso il Salone polifunzionale della Cattedrale – Sala didattica (ingresso: Chiostri del Duomo, fianco destro della Cattedrale di Piacenza) alle ore 15:45 per il versamento della quota. La prenotazione è obbligatoria così come la cancellazione della stessa. Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com. Gli organizzatori si riservano di non attivare il laboratorio qualora non si raggiunga il numero minimo di prenotazioni.

PAROLE SCOLPITE E DIPINTE, CONVERSAZIONE DI STORIA DELL’ARTE CON VISITA – Domenica 29 dicembre 2019 alle ore 15:30 si terrà una conversazione con il pubblico per avvicinarsi al concetto di racconto per immagini, a cui farà seguito la visione di antichi codici miniati liturgici nella riservata cornice dell’antico Archivio capitolare. Successivamente, tra le colonne della Cattedrale, si potranno osservare da vicino i messaggi celati dai capitelli.

Evento a pagamento. Ritrovo presso il Museo Kronos (ingresso: via Prevostura, sul retro della Cattedrale di Piacenza) alle ore 15:15 per il versamento della quota. La prenotazione è obbligatoria così come la cancellazione della stessa. Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com. Gli organizzatori potrebbero non far partire l’evento qualora non si raggiunga il numero minino prefissato di prenotazioni.