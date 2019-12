Natale ad Arte, laboratori didattici per bambini in cattedrale

Il Natale è in arrivo e con la rassegna «Natale ad Arte» giungono in Cattedrale tanti laboratori didattici per i bambini.

Da giovedì 12 Dicembre e fino al 6 gennaio i più piccoli troveranno tante iniziative per passare un pomeriggio all’insegna della manualità, dell’arte e del sapere, per imparare divertendosi.

I laboratori sono pensati per bambini dai 5 anni in su. Si inizia il giorno 12 dicembre alle 17, in occasione dell’“arrivo” di Santa Lucia, con il laboratorio “Aspettando Santa Lucia: un racconto sensoriale”.

Prima della notte dell’attesa i bambini potranno iniziare a sognare ad occhi chiusi nella calda atmosfera del museo Kronos, tra il fascino di sapori e profumi tipici di questo periodo invernale, scoprendo da alcune voci intorno a loro la storia di Santa Lucia. Fino a quando tornerà il momento di riaprire gli occhi, per la suggestiva sorpresa finale.

L’ingresso al laboratorio del 12 dicembre avverrà attraverso la biglietteria del Museo Kronos, via Prevostura n. 7, alle ore 16 e 45.

La prenotazione è obbligatoria, così come la cancellazione della stessa.

Quota di partecipazione: 6 euro

I successivi laboratori avranno ingresso dai Chiostri del Duomo. Si invita a controllare bene orari e luogo sul programma.

Il programma completo dei laboratori può essere letto sull’apposito flyer: www.issuu.com/cattedralepiacenza/docs/lab_did/

Gli eventi nascono dalla consolidata collaborazione tra il Museo Kronos e CoolTour s.c.

Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com

(i laboratori di Bobbio si prenotano al numero 3405492188)