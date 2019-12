Natale al cinema, ecco tutti i film in programmazione

Dopo lo scambio di auguri e i lunghi pranzi in famiglia all’insegna della tradizione, un buon modo per trascorrere le feste è sicuramente prendersi una pausa da brindisi con parenti e amici e trascorrere una serata al cinema.

Nel periodo natalizio sono diverse le nuove uscite, con proposte in grado di accontentare gusti differenti.

Tra queste c’è sicuramente Pinocchio, di Matteo Garrone con Roberto Benigni nei panni di Geppetto.

Per gli appassionati di Star Wars, in questi giorni nelle sale c’è il nuovo capitolo della saga, insieme all’ultima pellicola di Ferzan Ozpetek, La Dea Fortuna.

Anche gli appassionati in cinema d’essai non resteranno delusi, con Ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma.