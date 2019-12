Natale in testa per Pallacanestro Fiorenzuola, è showtime anche su Anzola Basket

Natale in testa per Pallacanestro Fiorenzuola, che supera anche Anzola al termine di una grande prestazione.

Parmeggiani F. inaugura la gara, ma i Bees fanno capire da subito ad Anzola quale sia la propria pasta, grandinando 3 triple consecutive con Livelli e Zucchi. 3-9 al 2’. Fiorenzuola vola dall’arco, arrivando a 18 punti in 4 minuti; Anzola prova a rispondere, con la squadra di Spaggiari che trova in De Ruvo un gioco da ben 4 punti. 13-18. Maggiotto con 7 punti personali aziona la propria casellina punti, portando sopra la doppia cifra Fiorenzuola. 29-18 al 9’. Il primo quarto si chiude con i Bees avanti per 31-22.

Nel secondo quarto capitan Caroldi prova a guidare la rimonta in casa Anzola, ma Ricci e Bracci dal pitturato riportano Fiorenzuola al +13 al 14’. 41-28. Bracci è un colosso sotto canestro, con Fowler che insieme a Maggiotto fa allungare Fiorenzuola Bees fino al 53-35 con cui si chiude il primo tempo. Nel secondo parziale Parmeggiani F. inaugura le danze, con i Bees che vivono un momento di stasi del proprio attacco. L’alley oop di Maggiotto per Bracci dice 59-40 al 25’, ma coach Galetti decide di chiamare un timeout pieno per risvegliare dal torpore i suoi subito dopo. Baccilieri segna la sua prima tripla di partita al 28’, ma Anzola si trova presto in bonus e subisce i tiri liberi di Bracci e Maggiotto. 65-44 al 28’. Livelli con altre due triple personali mantiene fa scavallare i Bees oltre quota 70, con Galli che grazie alla sua scorribanda coast to coast dice 76-58 vanificando i tentativi di Parmeggiani F. . Fowler sulla sirena del terzo quarto chiude 78-58.

Nell’ultimo parziale Anzola prova ancora a mettere in moto Baccilieri per il terzo tempo del -18, ma Dias si rivela un fattore da subito sotto le plance e risponde presente. Galli con il fade away manda in visibilio un PalaMagni gremito. 86-63. La partita entra in pieno garbage time; Maggiotto da una parte e Villani dall’altra aumentano il proprio bottino personale, finisce 99-75 per i Bees. E’ un grande Natale gialloblu.

Campionato Serie C Gold Emilia Romagna – 13° Giornata d’ Andata

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs Anzola Pallacanestro 99-75

(31-22; 53-35; 78-58; 99-75)

Fiorenzuola Bees: Galli 8; Sichel 3; Zucchi L.; Bracci 11; Marchetti 6; Dias 8; Livelli 19; Zucchi D. 3; Fowler 9; Fellegara ne; Ricci 8; Maggiotto 24. All. Galetti

Anzola Pallacanestro: Carpani 4; Parmeggiani F. 18; Parmeggiani S. ne; Perini 8; Baccilieri 12; Villani 8; Venturi 2; De Ruvo 13; Caroldi 6; Cappelli 5; Donati ne. All. Spaggiari

Arbitri: Fiocchi di Cento e Romanello di Ferrara