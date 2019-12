Natale, le celebrazioni con il vescovo Ambrosio

Queste le Celebrazioni del tempo di Natale in Cattedrale a Piacenza e nella Concattedrale di Bobbio presiedute dal vescovo mons. Gianni Ambrosio sono numerose:

Solennità del Natale del Signore

Martedì 24 dicembre: ore 23,45 in Cattedrale a Piacenza Santa Messa solenne episcopale della notte presieduta dal vescovo Gianni Ambrosio con la Corale polifonica Santa Giustina, diretto da Simone Fermi.

Mercoledì 25 dicembre: (Ss. Messe in Cattedrale in orario festivo), ore 11 in Cattedrale a Piacenza il vescovo presiede la Santa Messa solenne episcopale del giorno con i Pueri cantores; alle ore 17.30 nella Concattedrale a Bobbio Monsignor Ambrosio presiede i Vespri e l’eucaristia del giorno di Natale.

Festa di Santo Stefano

Giovedì 26 dicembre: (Ss. Messe in Cattedrale in orario festivo); alle ore 18.30 in Cattedrale, celebrazione eucaristica con l’Associazione Provinciale Alpini in ricordo del sacerdote alpino beato Secondo Pollo.

Solennità di Maria SS. ma Madre di Dio

Martedì 31 dicembre: ore 18.30 in Cattedrale, Santa Messa episcopale con canto del “Te Deum”

Mercoledì 1 gennaio: (Ss. Messe in Cattedrale in orario festivo), ore 11 in Cattedrale a Piacenza il vescovo presiede l’eucaristia; alle ore 17.30 nella Concattedrale a Bobbio presiede i Vespri e la messa.

Solennità dell’Epifania del Signore

Lunedì 6 gennaio: ore 18.30 Santa Messa solenne episcopale in Cattedrale con la Corale polifonica Santa Giustina

I PRESEPI IN CATTEDRALE

– Presso le absidi di via Prevostura: il presepe scenografico esterno del Museo Kronos (nella foto)

– Presso l’altare della B.V. Madonna del Popolo: con il gruppo ligneo della Natività di Ada Tassi

– Presso la cappella della Sacra famiglia: il presepe del Liceo Artistico con sculture in terracotta

Dal 1 gennaio 2020 la Cattedrale di Piacenza seguirà il seguente orario di apertura: ore 8.30-12.30 e 15.30-19.30; SS. Messe orario festivo: ore 9 in San Rocco, ore 11, 12.15, 18.30 in Cattedrale; Ss. Messe orario feriale, dal 1 gennaio 2020: ore 10.30 e ore 18.30 in Cattedrale.