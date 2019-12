Natale solidale a Gragnano, oggi accensione dell’albero e marcia dei Babbi Natale

“Grazie alla collaborazione e alla partecipazione di tante realtà locali che hanno fatto squadra con il Comune, a Gragnano avremo un Natale più luminoso e solidale. A tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo vanno i nostri più sentiti ringraziamenti a nome di tutta la comunità” così commenta il sindaco di Gragnano Tr. Patrizia Calza che, nei giorni scorsi, con rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle varie Associazioni ha presentato gli eventi che costelleranno il periodo delle feste natalizie.

Innanzitutto, per iniziativa del Comitato Commercianti, dopo decenni, torneranno le luminarie in via Roma.

Gli esercenti locali hanno infatti raccolto circa 3000 euro sia autotassandosi sia ricevendo il contributo della Banca di Piacenza e di UBI Banca, di aziende private, della Pro Loco, del Comitato Torta Spisigona e delle famiglie Marchesi, Favari e Squeri.

La Proloco, in particolare, contribuirà sia a rendere più luminoso l’Albero di Natale, donato da un privato e posizionato , come consuetudine, dal Comune davanti alla Chiesa Parrocchiale sia ad addobbare la piazzetta Marconi, grazie anche al lavoro svolto dagli “artisti “ locali Nando Scrivani, Emilio Costantini, Luciano Zucconi e Federico Cigalini.

Gli eventi natalizi prenderanno avvio Domenica 8 dicembre alle ore 18 con l’Accensione dell’Albero e delle luminarie a cura di Proloco, Commercianti, Avis e Liberamind. L’evento sarà preceduto dalla Camminata dei Babbi Natale alle ore 16 e 30 organizzata da Gragnano Cammina.

Tante le iniziative.

L’Amministrazione Comunale, grazie alla collaborazione dei commercianti, ripropone la Lotteria Natalizia “Un Natale per tutti” che metterà in gioco pacchi natalizi allo scopo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

L’estrazione è prevista per il giorno 11 gennaio alle ore 13 in sala consigliare.

Il 12 Dicembre dalle ore 18 alle 22, presso il Centro Culturale si svolgerà il 2ND Dj Party, con Dj Ferro organizzato dal Centro di Aggregazione Giovanile del Comune in collaborazione con Coopselios.

MCL e Parrocchia San Michele riconfermano invece la raccolta di generi alimentari non deperibili destinati alle famiglie più bisognose del Paese. Dall’8 al 20 dicembre, chi farà spesa potrà lasciare parte dei prodotti acquistati in contenitori posizionati all’uscita del CRAI, della Lattegra e delle Fornarine.

Il 15 dicembre invece l’Anspi Gragnanino festeggerà Santa Lucia con l’organizzazione di un pranzo presso il Salone della Madonna del Pilastro . A seguire nel pomeriggio arriverà la Santa con i doni per i bimbi.

Il 18 dicembre si celebrerà la S.Messa e avverrà lo scambio di auguri con gli ospiti del Centro Diurno.

Appuntamenti da non perdere saranno le esibizioni dei cori locali: il 22 alle 18 il coro San Giovanni Battista si esibirà presso la Chiesa Parrocchiale di Casaliggio e il 26 dicembre alle 17 il coro San Michele Argangelo presso la chiesa del Capoluogo.

Il 22 dicembre, alle ore 10, invece si terrà il tradizionale scambio di auguri tra l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco presso la Sala Consiliare.