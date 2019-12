Natale, solidarietà alla Caritas dalle aziende di Campagna Amica

Solidarietà alla Caritas da Coldiretti Donne Impresa e Coldiretti Giovani Impresa.

Domani mattina (venerdì 20 dicembre) nella casetta di piazza Cavalli – dove fino alla Vigilia proseguono le iniziative organizzate dall’associazione – avverrà la consegna di tre cesti con i prodotti di alta qualità delle aziende agricole di Campagna Amica Piacenza. “Si tratta di un gesto importante – commenta il responsabile di Campagna Amica Valerio Galli – che è segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche”.

Alla consegna dei cesti saranno presenti il direttore di Coldiretti Piacenza Claudio Bressanutti e Mario Idda, direttore della Caritas diocesana di Piacenza e Bobbio. La donazione all’interno del Villaggio di Natale in piazza Cavalli si inserisce quindi in un ampio ventaglio di eventi organizzati in occasione delle festività natalizie. Nella casetta di Coldiretti nel cuore della città tutti possono realizzare il proprio cesto chilometro zero con le eccellenze del nostro territorio. Venerdì mattina le donne e i giovani dell’organizzazione faranno anche un brindisi natalizio con i vini locali e con il pandoro Giorgione, realizzato con grano 100% italiano.

Gli appuntamenti non finiscono qui: sabato 21 dicembre, nella corte dell’Azienda L’Orto di Mucinasso, verrà realizzato il “Villaggio di Natale di Campagna Amica” con in degustazione e vendita tante nostre tipicità realizzate nel rispetto della salute dei consumatori e dell’ambiente. Per l’occasione sarà allestita anche un’area tematica dedicata al racconto del pranzo di Natale di una volta sulle tavole piacentine, con particolare attenzione al tema dei dolci. Coldiretti Piacenza ricorda infine che venerdì il mercato contadino di piazza Duomo con le aziende di Campagna Amica proseguirà anche nel pomeriggio.